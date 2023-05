Pescara verso i play-off, un recupero importante per Zeman

Zeman sorride: verso i play-off il suo Pescara arriva con la rosa al completo. Tornano a disposizione Mora, Vergani e, soprattutto, il portiere Plizzari. Tredici clean sheet nelle trenta partite giocate finora in stagione: l’ex numeeo uno del Milan ha mantenuto la porta inviolata contro Avellino, Viterbese, Foggia, Andria, Cerignola, Messina, Monopoli (uscito al 78′ per infortunio), Viterbese (ritorno all’Adriatico), Monterosi, Potenza, Andria (ritorno fuori casa), Giugliano (espulso al 64′), Virtus Francavilla (uscito al 55′ per infortunio). Plizzari quarto nella speciale graduatoria dei portieri di Lega Pro. Fulignati del Catanzaro (24 clean sheet in 35 presenze) il migliore, poi Pizzignacco della Feralpisalò (22 clean sheet) e Vannucchi del Taranto (20 clean sheet).



Zeman riparte quindi dal suo portiere titolare: “Sono molto contento di essere rientrato in campo con i miei compagni, ora lavoriamo tutti insieme per i play-off. Non è merito dei singoli se siamo arrivati terzi, ma di tutta la squadra. Soddisfatto? Mai, c’è sempre da migliorare. Ma il passato già non conta più, bisogna pensare solo alle partite che verranno. Che voto mi darei? Non è il momento dei voti e dei giudizi: il campionato non è ancora finito. Lo faremo quando avremo terminato”.



Il boemo chiede ai suoi numeri uno, da sempre, giocare spesso fuori dai pali, anche con i piedi, assieme alla squadra. Plizzari sta scoprendo un modo nuovo di giocare: “Con Zeman cerco di mettere in pratica quello che lui chiede: giocare più alto e giocare velocemente il pallone. Sono un professionista, mi metto a disposizione delle idee del mister".



Iniziano i play-off e il Pescara dovrà vedersela con grandi piazze decise a salire in B. “Le favorite? Sulla carta possono esserci, magari il Crotone, che ha tanti giocatori di esperienza. Ma quando si arriva alle partite da dentro o fuori, i favoriti non ci sono. Alla fine vince chi ha più fame. La testa è l’elemento più importante. Bisogna mettere tutto quello che abbiamo dentro, senza guardare ai numeri e ai nomi delle avversarie. Daremo il cento per cento, lo faremo tutti insieme. Ai tifosi dico: vi aspettiamo allo stadio perché con voi sugli spalti siamo molto più forti e sicuri di noi stessi. Abbiamo bisogno di voi e speriamo di avere il vostro sostegno”.