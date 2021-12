Pescara - Pistoiese, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Stadio Adriatico, ore 17:30: il Pescara ospita la Pistoiese nella penultima giornata di andata del girone B di serie C.

Auteri verso la conferma in blocco della formazione che ha vinto sette giorni fa a Grosseto. L'unica possibile novità in difesa, con Drudi al posto di Ingrosso. In attacco il tridente Clemenza-Ferrari-D’Ursi. Panca per Memushaj: confermato Diambo con Pompetti. Non convocati per scelta tecnica Galano e Marilungo, ormai da considerare ai margini del progetto tecnico stagionale e sul mercato a gennaio. I toscani, terzultimi e reduci da due ko, con il 3-5-2. Sassarini rischia l'esonero in caso di sconfitta a Pescara oggi.

Pescara - Pistoiese sarà trasmessa in streaming da Eleven Sports e in tv da Sky Sport (canale 253).

PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (3-4-3): Sorrentino; Illanes, Drudi (Ingrosso), Veroli; Zappella, Diambo, Pompetti, Rasi; Clemenza, Ferrari, D’Ursi. A disposizione: Iacobucci, Radaelli, Frascatore, Ingrosso (Drudi), Cancellotti, Nzita, Memushaj, Valdifiori, Chiarella, Bocic, De Marchi, Rauti. Allenatore: Auteri.

PISTOIESE (3-5-2): Crespi; Sabotic, Ricci, Gennari; Mezzoni, Romano, Castellano, Santoro, Martina; Vano, Pinzauti. A disposizione: Donini, Toselli, D’Antoni, Pertica, Stijepovi?, Minardi, Ubaldi, Sottini, Mal, Basani, Valiani, Moretti. Allenatore: Sassarini.

Arbitro: William Villa di Rimini.