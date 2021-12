Pescara - Pistoiese, le formazioni ufficiali

Tra poco in campo per la 18ª giornata di serie C girone B Pescara e Pistoiese. Auteri conferma dieci undicesimi della formazione che ha vinto a Grosseto una settimana fa. Unica novità: Drudi al centro della difesa al posto di Ingrosso. Diambo mediano con Pompetti, panchina per Memushaj. Inizio alle 17.30, diretta su Eleven e Sky Sport.

Le formazioni ufficiali

PESCARA 22 Sorrentino, 5 Illanes, 18 Drudi, 27 Veroli; 13 Zappella, 16 Diambo, 21 Pompetti, 3 Rasi; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 7 D’Ursi.

A disposizione: 1 Radaelli, 14 Iacobucci, 6 Valdifiori, 8 Memushaj, 17 Rauti, 23 Cancellotti, 24 Bocic, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 30 De Marchi, 38 Frascatore 52, Chiarella. Allenatore: Auteri.

PISTOIESE 22 Crespi, 3 Sottini, 4 Santoro, 7 Valiani, 8 Castellano, 9 Vano, 11 Romano, 13 Ricci, 21 Gennari, 33 Martina, 94 Mezzoni,

A disposizione: 1 Pozzi, 6 Sabotic, 10 Stijepovic, 15 Basani, 20 Pinzauti, 27 Minardi, 29 D’Antoni, 31 Deratti, 42 Moretti, 77 Pertica, 88 Mal, 99 Ubaldi. Allenatore: Sassarini.

Arbitro: Villa di Rimini.