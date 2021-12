Pescara - Pistoiese: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per la sfida fra i biancazzurri e la Pistoiese. I ragazzi di Auteri cercano conferme dopo la vittoria ottenuta nel match contro il Grosseto

PRIMO TEMPO

Parte bene il Pescara che attacca subito la metà campo degli avversari, e con Ferrari dopo 2 minuti si fa subito pericoloso: blocca il portiere dei toscani. I biancazzurri sembrano riuscire a controllare il gioco mettendo sotto pressione la Pistoiese. All'12' buona occasione ancora con Ferrari che serve Pompetti in area il cui tiro viene respinto da un difensore avversario. La Pistoiese sembra prendere coraggio guadagnando campo riuscendo a gestire in questa fase la creazione di gioco. Al 27' grave errore del portiere Crespi, che su un rinvio si fa rubare il pallone da Ferrari. Cross in area per Diambo che insacca sotto la traversa: 1-0 per il Pescara.

PESCARA 22 Sorrentino, 5 Illanes, 18 Drudi, 27 Veroli; 13 Zappella, 16 Diambo, 21 Pompetti, 3 Rasi; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 7 D’Ursi.

A disposizione: 1 Radaelli, 14 Iacobucci, 6 Valdifiori, 8 Memushaj, 17 Rauti, 23 Cancellotti, 24 Bocic, 28 Ingrosso, 29 Nzita, 30 De Marchi, 38 Frascatore 52, Chiarella. Allenatore: Auteri.

PISTOIESE 22 Crespi, 3 Sottini, 4 Santoro, 7 Valiani, 8 Castellano, 9 Vano, 11 Romano, 13 Ricci, 21 Gennari, 33 Martina, 94 Mezzoni,

A disposizione: 1 Pozzi, 6 Sabotic, 10 Stijepovic, 15 Basani, 20 Pinzauti, 27 Minardi, 29 D’Antoni, 31 Deratti, 42 Moretti, 77 Pertica, 88 Mal, 99 Ubaldi. Allenatore: Sassarini.