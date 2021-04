Grassadonia è carico: "Ho visto una reazione da uomini prima ancora che da calciatori"

Nel dopopartita di Pescara-Pisa, vinta 3-1 dai biancazzurri rilanciando così le speranze di permanenza in Serie B, il tecnico Gianluca Grassadonia ha espresso soddisfazione per questo risultato, mostrando tutta la propria carica. Ecco le sue parole:

"Faccio i complimenti alla squadra perchè oggi ho visto una reazione da uomini, prima ancora che da calciatori. Siamo in difficoltà, ma bisogna continuare a crederci stando accanto ai ragazzi, spronandoli e sostenendoli. Adesso dobbiamo stringerci tutti e capire che il gruppo, e il Pescara, è l'unica cosa fondamentale".

Pensieri condivisi anche da uno degli ultimi arrivati, Massimo Volta, che nell'incontro post gara con i giornalisti ha dichiarato: "Qui ho trovato un grande gruppo. Certo, il percorso è in salita, ma con questa grinta e questa determinazione oggi abbiamo delle possibilità". Il Delfino tornerà in campo nel pomeriggio di lunedì 5 aprile (Pasquetta) per affrontare in trasferta il Monza. Fischio d'inizio alle ore 15.