Pescara-Pisa 1-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri agli ordini di Gianluca Grassadonia, approdato da poco tempo sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara ospita il Pisa allo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” per la 31ª giornata di campionato. Bisogna assolutamente vincere per cercare di rimanere aggrappati alla Serie B puntando ai play out. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Pisa: la cronaca

1' Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico, la partita è appena cominciata

4′ Marsura conclude alto in area nel contrasto con Scognamiglio. 12' Calcio di punizione dal lato corto dell'area di rigore, Masciangelo colpisce male.

14' Conclusione ravvicinata di Palombi ma Fiorillo manda in calcio d'angolo. Nulla di fare dai successivi sviluppi. 22' De Vitis mette giù Odgaard e viene ammonito: primo cartellino giallo del match. 28' Galano manda in profondità Odgaard che calcia benissimo in diagonale ma poi si infortuna. 36′ Dessena tocca per Galano che prova a piazzare, provvidenziale Beghetto in chiusura.

Al 40' c'è il goal dei padroni di casa: grandissimo assist di Odgaard in area per Galano che di piatto trova il pallone dell'1-0! Pescara in vantaggio. Finisce il primo tempo.

Inizia la ripresa. 46' Sostituzione nel Pisa. Entra Caracciolo, esce De Vitis. 55' Sostituzione nel Pisa. Entra Vido, esce Palombi. 56' Sostituzione nel Pisa. Entra Birindelli, esce Belli. 64' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Masciangelo (ammonito) su Birindelli.

64′ in contropiede ci prova Machin, ma il tiro è impreciso. 67′ secondo tentativo di Machin che manda di poco a lato.

72′ Odgaard serve Capone, ma il destro a giro di quest'ultimo viene neutralizzato da Gori. 76' sostituzione nel Pescara: entra Ceter, esce Capone. 84' Sostituzione nel Pisa. Entra Pisano, esce Gucher.

Raddoppio del Pescara al 90' con Machin! Ma subito arriva la rete del Pisa nella mischia, con gli ospiti che accorciano le distanze grazie a Marconi. Finale con il brivido. Si gioca ancora: al 97' Busellato sigla il 3-1!!! Finisce qui, grazie per averci seguiti e alla prossima!