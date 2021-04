Verso Pescara-Pisa: si rivede anche Memushaj

Per il match in programma domani pomeriggio all’Adriatico, con fischio d'inizio alle ore 17, saranno invece indisponibili Guth, Tabanelli, Rigoni e Bocchetti. Quest'ultimo è stato nuovamente fermato da un problema al polpaccio

Conto alla rovescia per Pescara-Pisa, in programma domani pomeriggio all’Adriatico con fischio d'inizio alle ore 17: in allenamento si rivede anche Memushaj. L'albanese, infatti, è rientrato in città dopo l'impegno in nazionale e stamane parteciperà alla seduta di rifinitura con i suoi compagni.

È tornato inoltre Bellanova dopo essere sceso in campo con gli azzurrini. Per il match casalingo del venerdì santo saranno invece indisponibili Guth, Tabanelli, Rigoni e Bocchetti. Quest'ultimo è stato nuovamente fermato da un problema al polpaccio. Balzano lamenta un fastidio al ginocchio.

PROBABILI FORMAZIONI - Per quanto riguarda le probabili formazioni, in difesa dovrebbero esserci Sorensen, Drudi e Scognamiglio; a centrocampo ballottaggio tra Machin e Maistro, poi Busellato, Bellanova, Dessena e Masciangelo; in attacco Ceter e Odgaard.