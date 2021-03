Il Pescara prepara la sfida interna con il Pisa, all'Adriatico non si potrà sbagliare

È iniziato il conto alla rovescia per la gara in programma venerdì 2 aprile allo stadio 'Giovanni Cornacchia'. Ecco le ultime dagli allenamenti

Con la sosta del campionato ancora in corso è iniziato il conto alla rovescia per la sfida interna del Pescara con il Pisa, in programma venerdì 2 aprile allo stadio Adriatico 'Giovanni Cornacchia'. La gara sarà una vera e propria finale, e per tale motivo è vietato sbagliare se si vuole provare a restare in Serie B.

Intanto si continua a lavorare al Delfino Training Center, ecco le ultime dagli allenamenti: sessione tecnico-tattica con esercizi e partitelle a campo ridotto. Assenti i nazionali Bellanova, Memushaj e Machin. Differenziato per Tabanelli, Odgaard, Riccardi e Rigoni. Oggi doppia seduta ancora al Delfino Training Center.