Pescara-Pineto, Zeman è febbricitante: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Sarà un Delfino coi cerotti quello che sabato 3 febbraio, con calcio di inizio alle ore 20:45, sfiderà per la quarta volta in stagione i cugini del Pineto dopo il Memorial Serra in estate, il match di andata ad ottobre e la sfida di Coppa Italia di novembre. Zeman da due giorni è febbricitante, ha dunque saltato la consueta conferenza pregara e potrebbe essere a rischio la sua presenza in panchina per il match. In caso desse forfait, sarà sostituito dal fido vice Giovanni Bucaro che sarà coadiuvato dal collaboratore tecnico Diego Labricciosa.

LE ULTIME - Parlavamo di Delfino coi cerotti, ma il riferimento non è (solo) per il tecnico. Mancheranno infatti gli squalificati Franchini e Sasanelli (quest'ultimo, appena arrivato, deve scontare uno stop maturato nell'ultima presenza con l'Andria, espulsione per doppia ammonizione contro il Gravina in D), gli infortunati Vergani ed Accornero e l'influenzato Cangiano. Non al meglio Dagasso e Squizzato, recuperato Pellacani che partirà dalla panchina. Difesa confermata rispetto alla vittoria col Sestri Levante, centrocampo ed accatto di nuovo conio. Tunjov-Aloi-De Marco il possibile trio in mediana, più dubbi in avanti. Merola e Cuppone sono certi del posto, il terzo se lo giocheranno il nuovo Capone, il baby Zeppieri e Masala (ques'ultimo meno probabile). Il Pineto è invece privo di Amadio e del lungodegente Schirone. Amaolo sta pensando al 3-4-1-2, con Volpicelli tra le linee alle spalle di Chakir e Gambale. Ma è più probabile il 3-5-2 con il match-winner dell'andata che partirà dalla panchina come in quella circostanza.

L'ARBITRO - Luca De Angeli della sezione di Milano dirigerà il match. Il fischietto lombardo sarà coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine della sezione di Battipaglia e Giulia Tempestilli della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale di gara: Antonio Liotta della sezione di Castellammare Di Stabia.

PROBABILI FORMAZIONI - Pescara (4-3-3): Plizzari, Floriani Mussolini, Brosco, Di Pasquale, Milani, Tunjov, Aloi, De Marco, Merola, Cuppone, Capone. All. Zeman.

Pineto (3-5-2): Tonti, Villa, de Santis, Marafini, Borsoi, Sannipoli, Lombardi, Germinario, Baggi, Volpicelli. Chakir. All. Amaolo.

DOVE VEDERE LA PARTITA - Pescara-Pineto, partita valida come turno N.24 del girone B Lega Pro, in programma sabato 3 febbraio alle ore 20:45 allo stadio Adriatico-Cornacchia, sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su Now. In chiaro su Rete8