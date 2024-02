Pescara - Pineto: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Tutto pronto nello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara per il derby fra i biancazzurri e il Pineto. In panchina non ci sarà mister Zeman, infortunato.

PRIMO TEMPO

Inizia il match. Subito pericoloso il Pineto con Volpicelli, risponde Plizzari al primo minuto. Parte bene il Pineto che cerca di prendere in mano il controllo del gioco. All' 8' prima conclusione per il Pescara di Aloi, palla che esce di molto. Biancazzurri che prendono coraggio e al 10' conclusione debole rasoterra di Tunjov. Al 14' primo corner per il Pescara su un'azione potenzialmente pericolosa. Le squadre ora abbassano leggermente il ritmo e si studiano in cerca di opportunità offensive. Al 19' punizione da buona posizione per il Pineto, palla lontana dallo specchio della porta. Al 26' un pallone viaggia pericolosamente davanti la porta difesa dal Plizzari ma nessun giocatore del Pineto riesce a controllarla. Al 28' bella conclusione di Dagasso ma l'azione era viziata da fuorigioco. Al 28' esce per infortuno Floriani entra Pierno. In questi ultimi minuti il Pescara sembra crescere. Al 33' De Santis rischia l'autogol con palla che esce di pochissimo. Partita bloccata, gara equilibrata senza grandi occasioni per entrambe le squadre. Due i minuti di recupero. Al 45' ammonito Aloi. Al 46' tiro cross di Volpicelli para Plizzari.

PESCARA : Plizzari; Floriani, Brosco, Di Pasquale, Milani; Aloi, Dagasso, Tunjov; Merola, Cuppone, Capone. A disposizione Gasparini, Pierno, Pellacani, Mesik, Staver, Moruzzi, Squizzato, Masala, Zeppieri, Palumbo, Meazzi.

PINETO (3-5-2): Tonti; Ingrosso, De Santis, Marafini; Teraschi, Sannipoli, Lombardi, Germinario, Borsoi; Volpicelli, Gambale. A disposizione Mercorelli, Chakir, Njambe, Villa, Manu, Della Quercia, Macario, Foglia, Baggi, Foglia, Iaccarino, Pellegrino, Grilli.