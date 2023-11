Pescara-Pineto, derby di rivincita in Coppa Italia: ultime, probabili formazioni e regolamento

Il derby bis è una rivincita della gara di campionato andata in scena in data 11 ottobre (era un recupero, dato che nel giorno originario di disputa, il 24 settembre, lo stadio Adriatico era impegnato con gli Europei master di atletica leggera). All'epoca vinse il Pineto, squadra da calendario di casa, di misura, ad aprire la crisi biancazzurra che non si è ancora chiusa (4 punti in 6 gare). Giovedì 9 novembre alle ore 18,30 è in programma il replay, la partita Pescara – Pineto valida per il secondo turno eliminatorio della coppa Italia di Lega Pro 2023/24. Nel primo turno, il Pescara ha superato di goleada la Fermana e si è guadagnato il match casalingo contro i cugini, capaci di espugnare Ancona grazie a Baggi. Il Pescara non vince in casa da oltre un mese, ovvero proprio dal match di Coppa Italia contro la Fermana (6-1) dello scorso 5 ottobre. Qualche giorno prima, il 2 ottobre, l’ultimo successo all’Adriatico in gare di campionato al fotofinish col Gubbio (3-2). Chi passa, agli ottavi affronterà a fine novembre la vincente della sfida Giugliano-Latina





Si gioca in “partita secca” nell’arco dei 90’ minuti, se persiste il risultato di parità si procederà ai tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Curiosità: nel primo turno su 28 incontri disputati ben 22 si sono chiusi entro i 90’ minuti giocati in campo, una partita si è conclusa dopo i tempi supplementari e cinque partite hanno richiesto i calci di rigore per emettere il verdetto finale. Con i sedicesimi di finale entrano in campo Cesena, Vicenza, Virtus Entella e Crotone.





LE ULTIME – Ampio turnover per entrambe le squadre, per il Pescara in particolare perchè sarà totale. Solo in corso d'opera entreranno alcuni elementi che hanno bisogno di minutaggio (Franchini e Di Pasquale) e qualche titolare, per il resto spazio a sole seconde linee e giocatori che finora hanno visto il campo con il contagocce (Ciocci, utilizzato solo nel precedente turno di Coppa, Masala e, soprattutto, Vergani). Si rivedrà Mora, nell'inusuale ruolo di playmaker. Nel Pineto di Amaolo, in un periodo positivissimo a conferma di una progettualità importante che sta già avendo effetti sul campo, certamente out gli infortunati Schirone e Pellegrino (ne avranno ancora per parecchio tempo), riposeranno di certo, almeno all'inizio, Volpicelli, Chakir, Amadio, Gambale, Tonti e l’ex Germinario.





PROBABILI FORMAZIONI – Pescara (4-3-3): Ciocci; Floriani Mussolini, Pellacani, Staver, Milani, Manu, Mora, Dagasso, Masala, Vergani, Cangiano. All. Zeman

Pineto (3-5-2): Mercorelli; Della Quercia, Ingrosso, Marafini; Baggi, Teraschi, Lombardi, Traini, Iaccarino; Njambe, Ruggiero. All. Amaolo

TV E STREAMING - La gara non sarà visibile in tv e streaming. Le partite di Coppa Italia Serie C sono senza copertura tv e streaming perché Sky (che detiene i diritti del campionato di C) trasmetterà le gare della competizione solo dagli ottavi di finale in avanti