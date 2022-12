Pescara - Picerno: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Serie C Girone C

Il Pescara domani all'ora di pranzo chiude il suo girone d'andata in casa contro il Picerno. Colombo cambia solo una pedina rispetto alla vittoria di Monopoli: tra i pali Sommariva titolare al posto dell’infortunato Plizzari: “Abbiamo avuto qualche acciacco in settimana, ma per il resto domani ci saranno tutti ad eccezione dei soliti Pellacani, Palmiero e Plizzari. Veniamo da una settimana discreta, senza negatività: vogliamo concludere bene il girone d’andata. Sarebbe bello superare i 40 punti, non sarà facile perché di fronte avremo il Picerno, che sta facendo benissimo. Nel girone di andata il Catanzaro è stato superiore in tutto e per tutto alle altre. A me è piaciuto molto il Gelbison con la sua organizzazione”, ha detto oggi il tecnico del Delfino alla vigilia del match.

Il tecnico brianzolo conferma che si affiderà alla stessa formazione di Monopoli: “Ci sono buone possibilità, con l’eccezione di Plizzari. Ma mi resta qualche dubbio perché Kraja sta bene, al pari di Tupta e Delle Monache. Dare continuità è la strada che sceglieremo ma scalpitano in tanti. Orario particolare? Non ci saranno problemi per noi, di solito ci alleniamo la mattina. Magari ci sarà da fare una colazione più simile al pranzo. Vogliamo i tre punti nell’ultima gara del 2022 nel nostro stadio”.

Il Picerno è un avversario da prendere con le pinze, visti i recenti risultati. Ma oggi arriva incerottato all’Adriatico. Colombo ritrova i lucani che ha incrociato anche nei play-off della scorsa stagione. “Sono un gruppo consolidato con giocatori esperti che sanno trascinare i compagni. Hanno un’ottima organizzazione e nei play off lo scorso anno ci hanno dato filo da torcere. Per me non sono una rivelazione: sono anni che stanno facendo bene. Sanno alternare momenti di dominio ad altri in cui attendono e ripartono. Dettori è un simbolo, su palle inattive sono molto pericolosi. Sanno giocare a calcio e vanno presi con grande rispetto. Secondo me non faranno le barricate”.

Pescara - Picerno: probabili formazioni

PESCARA (4-3-2-1) 1 Sommariva; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 3 Milani; 6 Gyabuaa, 8 Aloi, 19 Mora; 27 Cuppone, 21 Desogus; 9 Vergani. All. Colombo.

PICERNO (4-2-3-1) 22 Crespi; 20 Pagliai, 28 De Franco, 18 Garcia, 25 Guerra; 14 Dettori, 4 De Cristofaro; 24 Golfo, 19 Reginaldo, 10 D’Angelo; 29 Abu Diop. All. Longo

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido