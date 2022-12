Pescara-Picerno 0-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Girone C

Benvenuti alla diretta della partita tra Pescara e Picerno. Oggi all'Adriatico si gioca all'ora di pranzo l'ultima di andata contro la rivelazione lucana. Mister Colombo conferma la formazione di Monopoli, unica novità Sommariva tra i pali. Seguite con noi la nostra cronaca.

Pescara-Picerno: la cronaca

SECONDO TEMPO - 45'+5' La partita finisce qui: sarà un brutto Natale per il Pescara, sconfitto di misura dal Picerno. Grazie per averci seguito, alla prossima!

45' Ci saranno cinque minuti di recupero.

44' salvataggio quasi sulla linea, pericolo nell'area del Picerno! Nell'occasione a terra il portiere ospite, l'arbitro arresta il gioco perchè aveva visto un fallo ai 25 metri per gli abruzzesi.

43' lascia il campo Dettori.

42' ci prova dalla lunga distanza Tupta con il destro, palla di alcuni metri a lato.

41' palla persa dal Delfino, costretto al fallo Crescenzi che prende un giallo.

36' giornata difficile per i biancazzurri che al momento hanno combinato poco in avanti.

34' cambi per il Picerno con Novella per Setola e Gerardi per Diop.

31' tre cambi per il Delfino: Kolaj per Desogus, Crescenzi per Cancellotti, Lescano per Vergani.

27' Santarcangelo per D'Angelo, Allegretto per Pagliai.

25' cross dal fondo con palla che arriva al limite dell'area per Delle Monache, controllo con il braccio e punizione per la difesa.

20' in campo Tupta per Gyabuaa.

19' Goal di D'Angelo! Picerno in vantaggio! Dal dischetto il numero 10 calcia forte centralmente con Sommariva che aveva scelto l'angolo alla sua destra.

17' rigore per il Picerno! Fallo in area di Delle Monache su D'Angelo proprio davanti l'arbitro che non ha avuto dubbi.

15' nuovo tentativo dalla bandierina per i biancazzurri, palla sui piedi di Aloi ma conclusione dal limite fuori bersaglio.

13 primo angolo del match a favore del Pescara: palla verso il secondo palo con la sponda area di Brosco che non trova nessuno.

13' prova un dribbling di troppo Desogus chiuso all'ingresso in area.

12' su errore difensivo prova ad approfittarne Kouda sulla trequarti ma il suo tentativo di imbucata è intercettato da Cancellotti.

11' in campo Delle Monache per Cuppone.

10' pressione fallosa di Aloi, punizione per il Picerno.

6' cross dal fondo a mezz'altezza di Milani ma non trova compagni in area, resta in possesso palla la squadra di Colombo.

1' si riparte con il calcio d'avvio battuto dal Pescara: sponda di Vergani per Cuppone, ma calcia alto.

PRIMO TEMPO - 45'+1' Il primo tempo si conclude qui. A più tardi per la cronaca della ripresa.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

41' contropiede del Pescara da Vergani a Desogus che in area dopo un controllo alza la mira con il destro.

38' gioco fermo per alcuni istanti per consentire le cure mediche a Diop dopo uno scontro con un avversario.

35' conclusione strozzata dal limite per D'Angelo che non inquadra lo specchio della porta.

30' Siamo giunti alla mezz'ora, sempre a reti inviolate.

27' punizione dalla destra di Dettori, in area allontana di testa la difesa.

25' lancio in area per Setola, uscita un pò incerta di Sommariva tradito probabilmente da un rimbalzo ma l'attaccante non ne approfitta. Rimessa dal fondo per il Pescara.

22' dall'altra parte non arriva a un cross De Franco in spaccata e rimessa dal fondo per la difesa.

20' fischiato un fallo in attacco a Brosco nell'area avversaria in occasione di un lancio in area su schema di punizione.

16' verticalizzazione per Setola ma in area viene anticipato dall'uscita di Sommariva.

11' lancio di Desogus in area per Milani ma De Franco è abile a intercettare il pallone.

8' possesso palla prolungato degli ospiti che con personalità provano a trovare un pertugio per colpire ma il cross dalla destra di Setola è un passaggio per Sommariva.

6' sventagliata per Milani che all'altezza della bandierina scivola e non riesce a controllare la sfera.

3' verticalizzazione per Cuppone che sulla trequarti non legge bene la traiettoria e palla che sfila e diventa comoda preda di Crespi.

1' Si parte con circa 3 minuti di ritardo, calcio d'avvio battuto dal Picerno in maglia scura, Pescara nella tradizionale biancazzurra. Prima del fischio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento per Mihajlovic.

Pescara-Picerno: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1) - Sommariva; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa, Aloi, Mora; Cuppone, Desogus; Vergani. A disp.: D’Aniello, Ingrosso, De Marino, Crescenzi, Saccani, D’Aloia, Kraja, Germinario, Crecco, Delle Monache, Kolaj, Tupta, Lescano. All. Colombo

PICERNO (4-2-3-1) - Crespi; Pagliai, De Franco, Garcia, Guerra; Dettori, De Cristofaro; Setola, Kouda, D’Angelo; Diop. A disp.: Albertazzi , Cerroni, Allegretto, Monti, Novella, Gerardi, Reginaldo, Santarcangelo. All. Longo?

Reti: 19' st D'Angelo

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido. Assistenti: Maurizio Barbiero di Campobasso e Marco Pilleri di Cagliari. Quarto uomo: Gianluca Renzi di Pesaro.

Recupero: 1' pt, 5' st