Pescara pronto per una partitella in famiglia, ecco dove e quando

Il Pescara è pronto per una partitella in famiglia. Come si legge, infatti, sul sito ufficiale della società biancazzurra, la gara è in programma per la giornata di sabato 10 ottobre (San Cetteo) allo stadio comunale di Atri. L'orario non è stato reso noto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua dunque la preparazione dei giocatori, agli ordini di mister Oddo, anche durante questo periodo di sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. Nel rispetto delle normative anti Covid, il match verrà disputato a porte chiuse. Di conseguenza, l'ingresso sarà vietato al pubblico.