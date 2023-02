Pescara, ora è ufficiale: panchina a Zeman

Serie C Girone C

Ora è ufficiale: Zdenek Zeman è il nuovo allenatore del Pescara. Lo ha comunicato da poco la società con una nota ufficiale, dopo il colloquio avvenuto in mattinata tra il tecnico di Praga e il presidente Sebastiani. Il boemo nel pomeriggio sarà in campo per il primo allenamento con la squadra al Poggio e subito dopo verrà presentato con una conferenza stampa all'Ekk Hotel. Per lui contratto di quattro mesi con premio promozione e rinnovo automatico in caso di salto in serie B.

Il comunicato ufficiale del Pescara

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Zden?k Zeman.

Da parte di tutta la società, un caloroso bentornato e un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in #BiancAzzurro.

Ore 15: Primo allenamento al Delfino Training Center

Ore 17:30 Conferenza stampa di presentazione presso Ekk Hotel e LIVE sulla nostra pagina Facebook".