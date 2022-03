Pescara, caccia al terzo posto in tre mosse

Cesena (55 punti), Entella (52) e Pescara (50): scatta la corsa al terzo posto. Il Pescara se la gioca quasi totalmente nei prossimi 270' di campionato, da affrontare tutti d'un fiato in sette giorni.

La vittoria sul Siena (la tredicesima stagionale) ha dato risposte interessanti sia in classifica, con il mantenimento dei 5 punti di distacco dal Cesena (intanto l'Entella ha vinto ieri sera ed è di nuovo quarto), sia in campo, con una pronta risposta sul piano mentale dopo il ko bruciante di Modena e sul piano tattico con la nuova mossa di Auteri di trasformare il 4-2-3-1 in un 4-3-3 con Pompetti e Pontisso ai lati di De Risio, sempre più padrone del ruolo di "diga" della mediana biancazzurra.

Il Pescara c'è e sembra avere gamba e risorse tecniche per giocarsi i play-off alla pari con tutti. Ma per partire bene negli spareggi per la B sarà importante la posizione di classifica. Ecco perché adesso provare a soffiare il terzo posto al Cesena diventa un obiettivo da inseguire con fame e convinzione.



Si avvicina lo scontro diretto con i romagnoli, vero momento clou di questa stagione per il Delfino. Prima, però, bisogna fare i conti con l’Olbia, prossimo avversario, sabato pomeriggio in terra sarda (17.30). Auteri deve uscire con il risultato pieno dalla trasferta di sabato prossimo, sperando che il Cesena possa rallentare, per poi sferrare l'attacco decisivo all'Adriatico martedì prossimo, 15 marzo, alle 21, alla diretta concorrente oggi saldamente piazzata alle spalle della coppia Modena-Reggiana. Il trittico biancazzurro prevede poi la sfida tutta abruzzese contro il Teramo, al Bonolis, sabato 19 marzo (17.30), altra partita dal pronostico impossibile, contro il Diavolo che finora non ha mai perso tra andata (pari) e Coppa Italia (vittoria) contro i cugini pescaresi. Lo stesso giorno l’Entella giocherà a Grosseto. Posticipo, invece, per il Cesena che lunedì 21 marzo (ore 21) ospiterà la Reggiana.

E’ il momento di correre e scrollarsi di dosso i rimpianti per il percorso altalenante avuto in questi mesi: dopo un ottimo inizio di stagione (10 punti in 4 gare), il Pescara ha conquistato solo 12 punti nei successivi 12 incontri: è stato il momento decisivo per accumulare l’attuale svantaggio dalle prime tre.