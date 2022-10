Pescara, tre o quattro novità contro la Juve Stabia

Ancora due giorni di lavoro prima di fare le scelte definitive. Il Pescara a Silvi prosegue la preparazione della difficile trasferta di domenica prossima (ore 17.30) sul campo della Juve Stabia, dove negli ultimi quattro precedenti non ha mai vinto. Alberto Colombo ritrova Brosco e Milani dopo le squalifiche ed è pronto a rilanciarli in difesa. Queste saranno le due novità certe in formazione per il Delfino. Ma non saranno le uniche. Il tecnico brianzolo pensa al rilancio di Gyabuaa a centrocampo. La quarta possibile variazione dovrebbe riguardare l'attacco: Kolaj favorito per una maglia, in ballottaggio fino all'ultimo con Desogus. Tre o quattro undicesimi diversi rispetto quindi alla sfida di domenica scorsa vinta contro il Cerignola.

Le scelte

Brosco che probabilmente sarà affiancato da Boben, in vantaggio su Ingrosso. Milani prenderà invece il posto a sinistra, con il ritorno di Crescenzi in panchina. L'ex Cremonese, migliore in campo contro il Cerignola, non ha ancora la condizione migliore e per questo aspetterà il match di Coppa Italia contro il Gubbio, in programma all’Adriatico mercoledì prossimo, 2 novembre (ore 14,30). Crescenzi domenica scorsa ha giocato una gran partita, anche a livello fisico. Il 31enne, però, va gestito in questo momento dal tecnico e dallo staff. A Castellammare partirà dalla panchina e potrà dare una mano a gara in corso. A centrocampo conferme per Palmiero e Mora, Gyabuaa prenderà il posto di Aloi. In attacco, Lescano e Cuppone intoccabili in questo momento. La terza maglia disponibile come sempre da assegnare. Colombo pensa al rilancio di Kolaj, ma Desogus sta convincendo tutti con le sue prestazioni e l'apporto tecnico e atletico alla squadra. Il dubbio verrà sciolto solo dopo la rifinitura prevista sabato mattina.