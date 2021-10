Pescara, Delle Monache protagonista anche con l'Italia Under 17

Inizia con mezzora da protagonista nel secondo tempo l'avventura con la maglia della Nazionale Under 17 per il giovane attaccante del Pescara Marco Delle Monache, classe 2005.

Nell'Italia del ct Bernardo Corradi, il biancazzurro di Cappelle sul Tavo, che ha già esordito in Coppa Italia con il Delfino contro il Grosseto, è stato lanciato in campo al 14' della ripresa nella gara d'esordio contro l'Albania, vinta 5 a 0 dagli Azzurrini (erano sul 3 a 0 quand'è entrato Delle Monache). Nell’altro match del gruppo 12, la Scozia ha avuto la meglio sull'Irlanda del Nord (3-2). I padroni di casa, sabato, saranno i prossimi avversari dell’Italia.

Allo Shamrock Park Stadium di Portadown (Belfast), l'Italia parte forte nella prima fase di qualificazione agli Europei della categoria. "I ragazzi hanno iniziato forte e finito forte – il commento di Corradi al termine della partita -, a un certo punto li ho dovuti fermare. Dopo due anni di stop, il loro esordio in una competizione continentale, la paura di un blocco psicologico, sono stati spazzati via da questa prestazione. Negli spogliatoi non ho parlato della gara, li ho solamente ringraziati, loro e il mio staff, per questo inizio estremamente positivo".

La formazione dell'Italia Under 17 (in campo con il 4-3-3): Raimondi; Serra, Chiarodia, Mane, Saiani; Di Maggio (23' st Onofrietti), Lipani, Ciammaglichella (1' st Parravicini); Carboni (14' st Marconi), Bolzan (29' st Vacca), Bruno (14' st Delle Monache). A disp. Magro, Milani, Domanico, Malaspina.

Classifica: Italia, Scozia 3pt, Irlanda del Nord, Albania 0

Sabato 30 ottobre: Irlanda del Nord-ITALIA, Invern Park – Lame, alle 16 italiane; Scozia-Albania.

Martedì 2 novembre: ITALIA-Scozia, Shamrock Park Stadium – Portadown, alle 16 italiane; Irlanda del Nord-Albania.