Pescara, ufficiale: Alessandro Iacobucci è il nuovo portiere

Un contratto di otto mesi, fino al prossimo mese di giugno: Alessandro Iacobucci ha detto sì al Pescara. E' lui il nuovo portiere biancazzurro, scelto dalla società in queste ore. Le parti devono solo ratificare l'accordo in serata: domani Iacobucci, 30 anni, sarà già al Poggio con i nuovi compagni, lunedì farà parte dei convocati per la trasferta di Cesena (ore 21, diretta Raisport), ma ovviamente non andrà tra i pali. Il titolare sarà il 2002 Sorrentino.

Iacobucci era svincolato dopo l'ultima stagione passata in B, a Frosinone, non fortunata per presenze e prestazioni. Ma il numero uno pescarese, cresciuto nel settore giovanile del Poggio degli ulivi, è arrivata la grande occasione della vita: poter difendere la porta del Delfino.

Per lui tanta esperienza in serie B tra Latina, Entella e Frosinone, ma anche 7 presenze in serie A con il Parma. Sono 319 le partite da professionista in carriera. Dopo qualche mese lontano dal campo, il portiere pescarese avrà bisogno di un paio di settimane di intenso lavoro tra i pali con i nuovi colleghi e poi potrà debuttare con la maglia del Pescara.

Dovrebbe essere lui il titolare nei prossimi 2-3 mesi, in attesa del rientro di Raffaele Di Gennaro, che si è già operato giovedì scorso ed ha lasciato la clinica Pierangeli. Il portiere del Pescara ne ha dato notizia scrivendo sul suo profilo Instagram.

Il comunicato del club: "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver concluso un accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore classe ‘91 Alessandro Iacobucci. Il portiere ha firmato un contratto con il Club Biancazzurro fino al termine della Stagione Sportiva. Iacobucci nel corso della carriera ha difeso le porte di Mantova, Siena, Südtirol, Parma, Spezia, Latina, Virtus Entella e Frosinone e da oggi indosserà la maglia #BiancAzzurra numero 14".