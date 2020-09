Conto alla rovescia per Pescara-Notaresco, ecco i convocati biancazzurri per la gara di Coppa Italia. L'allenatore del Delfino, Massimo Oddo, ha infatti scelto i giocatori che saranno a disposizione per la partita che si disputerà allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia" mercoledì 30 settembre, con inizio alle ore 15,30. Qui di seguito la lista completa con tutti i nomi:

1 Fiorillo Vincenzo

22 Del Favero Mattia

38 Radaelli Nicolò

3 Elizalde Edgar

6 Scognamiglio Gennaro

21 Ventola Christian

44 Jaroszynski Pawel

2 Bellanova Raoul

40 Omeonga Stephane

34 Fernabdes Leandro

31 Busellato Massimiliano

8 Memusjaj Ledian

10 Valdifiori Mirko

88 Diambo Amadou

37 Maistro Fabio

18 Belloni Nicolas

7 Bocic Milos

9 Asencio Raul

77 Ceter Damir

11 Galano Cristian

27 Riccardi Alessio

24 Capone Christian

91 Longobardi Gianluca

92 Quacquarelli Gabriele