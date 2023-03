Addio a Za Marì, il Pescara perde una tifosa storica

Serie C Girone C

Il Pescara perde una sua tifosa storica. Addio a Za Marì, così la chiamavano tutti in città e soprattutto allo stadio Adriatico. Maria Domenica D'Ottavio si è spenta ieri a 91 anni. Fino a pochi anni fa, era una presenza fissa ogni domenica in curva nord, sciarpa al collo, per seguire le partite dei biancazzurri. Za Marì era una notissima cuoca della Marina nord. Ai nipoti sono arrivate le condoglianze delle Delfino Pescara 1936: "La soicetà è vicina al dolore della famiglia D'Ottavio per la scomparsa della storica tifosa Biancazzurra Maria Domenica, conosciuta tra i sostenitori del delfino come "Za Marì". I funerali si terranno oggi pimeriggio alle 15.30 nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo. Prima di raggiungere la chiesa, il feretro passerà davanti alla curva nord dove si fermerà per l'ultimo saluto di Za Marì al suo amato stadio e ai suoi amatissimi colori biancazzurri. Ai familiari giungano anche le nostre sentite condoglianze.