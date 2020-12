Pescara-Monza 3-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri, agli ordini di Roberto Breda che è da poco approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Massimo Oddo. Stavolta il Pescara ospita il Vicenza per la 13ª giornata del campionato di Serie B. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Monza: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara. Le due squadre sono già in campo. Tra poco comincerà la partita, in programma alle ore 16.

1' Inizia il match. Dopo un paio di tentativi del Monza dalla distanza, fortunatamente andati a vuoto, al 15' l'arbitro giudica irregolare l'intervento su Ceter di Scaglia, con quest'ultimo che viene ammonito.

I lombardi, quando accelerano sulla tre quarti, fanno paura. 21' Pescara in vantaggio! Cross di Omeonga, sponda di Ceter e conclusione mancina di Galano con un tiro che si piazza nell'angolino basso!!!

24' L'arbitro giudica irregolare l'intervento su Machín di Balzano, che si becca il cartellino giallo. 25' Il Monza ristabilisce la parità con un colpo di testa sul secondo palo ad opera dell'ex Bettella, lasciato libero in area.

31' Sostituzione nel Pescara: entra Maistro, esce Galano. 45' Il primo tempo si conclude sull'1-1.

Nella ripresa subito due opportunità per il Pescara dopo 5 minuti: conclusione di Ceter un po' troppo centrale e miracolo di De Gregorio a botta sicura, poco dopo Ceter ci riprova ma Bettella ribatte, neutralizzando così ogni rischio.

62' Rigore per il Pescara e cartellino rosso per Scaglia, che ha fermato con il braccio un tiro di Ceter su rovesciata. Dal dischetto va Ceter ed è goal! Pescara-Monza 2-1!

79' Fiorillo dimostra una prontezza di riflessi eccezionale, effettuando una grandissima parata sul tiro in porta di Mota! Il Pescara sta soffrendo tantissimo e inizia a mollare nonostante la superiorità numerica. Purtroppo all'84', sulla girata di Boateng, arriva il goal di Bettella: il Monza pareggia.

Ma al 90' la situazione si capovolge ancora e segna Bocchetti!!! Pescara-Monza 3-2!