Pescara - Monterosi: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara a caccia della quinta vittoria stagionale all'Adriatico oggi pomeriggio contro la mina vagante del girone Monterosi. La formazione laziale, guidata dall'esperto Menichini, è l'ostacolo da superare per prendere il largo in classifica assieme alle rivali Catanzaro e Crotone. Mister Colombo sarà regolarmente in panchina dopo l'intervento chirurgico subito a Chieti in settimana per l'asportazione di alcuni linfonodi dopo la rimozione di un melanoma sull'orecchio destro. In campo Lescano con Tupta e Desogus. Assente Vergani. Cuppone solo in panchina, ma resterà quasi certamente ai box dopo il colpo alla testa subito a Foggia. In panchina prima apparizione per Aloi, conferma per Crecco. Occhio al bomber dei laziali Costantino, abruzzese, autore di 6 reti in 6 partite.

Pescara - Monterosi: probabili formazioni