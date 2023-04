Pescara - Monopoli: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara perde il talento di Rafia (affaticamento muscolare, stop precauzionale in vista della sfida finale a Picerno e dei play-off) per l'ultima gara casalinga della stagione regolare, in programma domani pomeriggio all'Adriatico contro il Monopoli. Zeman rischia di dover fare a meno anche dei guizzi del folletto Merola, dubbio della vigilia: se non ce la fa, chance dal 1’ per Cuppone. Fuori Plizzari e Crescenzi, si è aggiunto ieri anche Vergani. Il boemo non ha scoperto le carte sulle scelte di formazione a poche ore dal match. A centrocampo, sembra essere Mora il prescelto con Palmiero e Gyabuaa. Sommariva confermato tra i pali e difesa fatta con i rientri di Brosco e Milani. “Plizzari non lo vedremo per un po’. Mancano Crescenzi, Rafia e Vergani. Chi gioca al posto di Rafia? Lo so, ma non ve lo dico – le parole dell’allenatore del Pescara alla vigilia – . D’Aniello? Mi piace molto, ma non voglio penalizzare Sommariva per un errore. Merola ha qualche problema fisico, è in dubbio. Se non c’è bisogna metterci qualcuno. Chi? Non ve lo dico. Ma spero ci sia. Desogus e Delle Monache sembrano in buone condizioni”. Occhio anche alla questione diffidati: ce ne sono cinque (Boben, Aloi, Gyabuaa, Palmiero, Cuppone) e rischiano tutti di saltare l’ultima di campionato in terra lucana domenica prossima. “Dobbiamo riscattare la prestazione di Taranto – conferma Zeman – . La voglia c’è. Dobbiamo metterla in pratica. Una figuraccia? Le figuracce sono altra cosa. Abbiamo giocato male. Abbiamo fatto quattrocento passaggi in più degli avversari. Io sono contro il possesso. E non abbiamo mai affondato. Siamo andati con una testa sbagliata. Sembrava facile e invece è stata molto difficile. Abbiamo lavorato tutta la settimana per fare una partita diversa. Tempo permettendo, speriamo di fare bene”, dice il boemo chiudendo con un riferimento al meteo e alla pioggia che potrebbe rendere pesante il terreno dell’Adriatico, penalizzando così il gioco dei biancazzurri.

Pioggia o sole, il Pescara deve riuscire ad avere la meglio di un Monopoli che ha già staccato il pass per i play-off e che arriva da due vittorie consecutive con Ferrari in panchina. Avversario camaleontico a livello tattico e pronto a dire la sua anche all’Adriatico: “Il Monopoli cerca di giocare il proprio calcio. Alternano la loro difesa, vediamo che faranno. Ma per noi sarà ininfluente”.