Pescara - Monopoli 2-1: partita, tabellino e voti

Serie C Girone C

Il Pescara trema, ma porta a casa il bottino: 2 a 1 al Monopoli sotto la pioggia e il vento freddo dell'Adriatico. I pugliesi spaventano i coraggiosi presenti sugli spalti, ma non possono nulla nella ripresa, dopo la rovesciata spettacolare di Lescano che dà il via alla rimonta. Il terzo posto è sempre più vicino, ma per riuscirci la squadra di Zeman non dovrà perdere a Picerno domenica prossima nell'ultima giornata.

La partita

Pugliesi da subito più pimpanti sul prato fradicio a causa della pioggia che si abbatte sull’Adriatico, assieme al forte vento. Alla prima occasione, la squadra di Zeman conferma la sua fragilità difensiva (da dieci partite di fila i pescaresi subiscono almeno un gol), concedendo al difensore ospite De Santis spazio e tempo per girare di testa nell’angolino la punizione dell’ex Pinto. Mora lo marca con leggerezza e Sommariva vede spuntare il pallone all’ultimo oltre il groviglio di giocatori che affollano l’area. Il portiere, che sostituisce l’infortunato Plizzari, si riscatta qualche minuto dopo con una gran parata sul tocco in area di Manzari, che avrebbe potuto chiudere la partita con largo anticipo.

Il Pescara fatica a prendere in mano la partita, ma prima di andare al riposo avrebbe la chance per pareggiare. Poco dopo la mezzora la migliore occasione del primo tempo per i biancazzurri. Lancio lungo di Palmiero per Merola, che chiede e ottiene lo scambio con Kraja, poi conclude a botta sicura: Pisseri manda sulla traversa e salva il Monopoli.

Si torna in campo dall’intervallo e la musica cambia. Al primo affondo stavolta sono i biancazzurri a trovare il gol. Ed è un gioiello. Aloi accelera, pennella per Kraja, che vede Lescano nel cuore dell’area: il bomber spalle alla porta regala una rovesciata spettacolare all’Adriatico per l’1 a 1. Il classico gol dell’ex.

Ora il Monopoli trema, il Delfino accelera e manda in tilt l’organizzazione dei pugliesi. Delle Monache sprinta sulla sinistra e ci prova due volte in pochi minuti. Prima un destro secco fuori di poco, poi un triplo dribbling e un altro tentativo che manca di pochissimo il bersaglio.

PESCARA-MONOPOLI 2-1: il tabellino

MARCATORI De Santis (M) al 12’ p.t.; al 4’ Lescano (P), 14’ Brosco (P) s.t.

PESCARA (4-3-3) Sommariva 6,5; Cancellotti 5,5 (dal 1’ s.t. Pellacani 6,5), Brosco 6, Mesik 6, Milani 6,5; Mora 5,5 (dal 1’ s.t. Aloi 7), Palmiero 7 (dal 21’ s.t. Gyabuaa 6,5), Kraja 6,5; Merola 6, Lescano 7, Delle Monache 6,5 (dal 37’ s.t. Kolaj s.v.. (D’Aniello, Gozzi, Boben, Ingrosso, Catena, Germinario, Desogus, Cuppone). All. Zeman 6,5

MONOPOLI (4-4-1-1) Pisseri 6; Viteritti 6, Mulè 6, De Santis 6,5, Pinto 6 (dal 35’ s.t. Piarulli s.v.); Rolando 6 (dal 19’ s.t. Starita 5,5), Vassallo 5,5 (dal 40’ s.t. Piccinni s.v.), Hamlili 5 (dal 35’ s.t. Falbo s.v.), Giannotti 6; Manzari 6,5; Fella 5. (Avogadri, Dibenedetto, Fornasier, Radicchio, Drudi, De Vietro, Simone). All. Ferrari 5,5

ARBITRO Andreano di Prato 6.

NOTE paganti 1.428, abbonati 1.367, incasso 19.915 euro. Ammoniti Giannotti, Viteritti, Mesik, Hamlili, Pinto, Vassallo, Pellacani. Angoli 1-6. Recuperi 2’ p.t., 3’ s.t.