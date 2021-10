Pescara-Modena, ultime notizie e probabili formazioni

La serie C torna in campo questa sera per la decima giornata. Fischio d'inizio alle ore 21 all’Adriatico: il Pescara ospita il Modena in uno dei due big match del girone B (l'altro è Reggiana-Ancona Matelica).

Dopo le rispettive rifiniture, ecco le ultime dalle sedi. Il Pescara ripropone la difesa a tre con Illanes a destra e Frascatore a sinistra. Ingrosso il centrale. Out Drudi (convocato ma al massimo in panchina, al pari di Rizzo) e Cancellotti (squalificato). Torna il tridente titolare con Clemenza, De Marchi e D’Ursi.

Nel Modena di Tesser non ce la fa il bomber Marotta, mentre Tremolada parte dalla panchina, sarà Mosti il trequartista. In campo dal 1' l’ex Matteo Ciofani, terzino marsicano di Cerchio cresciuto nel vivaio biancazzurro. In attacco, i canarini ritrovano il gigante Ogunseye dopo tre turni di squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI

PESCARA (3-4-3): 33 Di Gennaro; 5 Illanes, 28 Ingrosso, 38 Frascatore; 13 Zappella, 8 Memushaj, 21 Pompetti, 29 Nzita; 97 Clemenza, 30 De Marchi, 7 D’Ursi. A disp. 22 Sorrentino, 18 Drudi, 3 Rasi, 16 Diambo, 79 Sanogo, 29 Nzita, 91 Rizzo, 9 Ferrari, 24 Bocic, 27 Veroli, 11 Galano, 10 Marilungo, 17 Rauti. All. Auteri.

MODENA (4-3-1-2): 24 Gagno; 13 Ciofani, 15 Silvestri, 4 Pergreffi, 27 Azzi; 7 Armellino, 16 Gerli, 17 Scarsella; 8 Mosti; 11 Ogunseye, 21 Giovannini. A disp. 1 Narciso, 2 Ponsi, 3 Renzetti, 14 Maggioni, 30 Baroni, 6 Rabiu, 23 Di Paola, 32 Tremolada, 9 Bonfanti, 18 Minesso. All. Tesser.

Arbitro: Monaldi di Macerata.