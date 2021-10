Pescara-Modena, le ultime: Auteri conferma la difesa a quattro?

Si torna subito in campo dopo la vittoria sulla Fermana. Domani sera alle 21 all’Adriatico arriva il Modena per un big match del girone B di serie C, tra due big che però hanno perso terreno dalla vetta. I biancazzurri sono tornati a meno cinque domenica, mentre gli emiliani hanno sei punti di ritardo dalla Reggiana.

Auteri non avrà a disposizione Cancellotti, squalificato, Rizzo e Drudi, indisponibili, per questo e medita sulle possibili alternative. Oggi pomeriggio nella rifinitura proverà la formazione da schierare contro l’esperto collega Tesser, che ha vinto la C con il Pordenone nel 2019. Nella rosa anche un ex e abruzzese: Matteo Ciofani, difensore 33enne marsicano cresciuto nel vivaio del Delfino. In casa pescarese, l'ex è il ds Matteassi, l'anno scorso con gli emiliani.

Tornando alla probabile formazione biancazzurra, il tecnico siciliano potrebbe riproporre il suo 3-4-3 classico con Illanes, Ingrosso e Frascatore centrali, dando spazio a Zappella e Nzita sugli esterni e alla coppia Memushaj-Pompetti in mediana. Clemenza-De Marchi-D’Ursi il tridente. In caso di 4-3-3, Zappella e Frascatore terzini, con Illanes e Ingrosso centrali. Diambo schermo davanti alla difesa con Pompetti e Memu interni. Nessun cambio in attacco, anche se Ferrari in tandem con De Marchi ha funzionato e anche Bocic è tornato in buone condizioni dall’infortunio, superando nelle gerarchie interne Galano e Marilungo.

Dopo la squalifica di tre giornate, Tesser ritrova l’attaccante, ex Cittadella, Roberto Ogunseye. Molto probabilmente recupererà anche Marotta. Modena con il 4-3-1-2.