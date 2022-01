Pescara, Valdifiori e Frascatore verso il Palermo

Il Pescara a breve proverà a chiudere con il Palermo la doppia operazione in uscita Valdifiori – Frascatore: il primo è in scadenza e verrà lasciato libero di accasarsi altrove, il secondo ha un contratto fino al 2023 e prima di andare via dall’Abruzzo vuole garanzie dai siciliani (almeno un contratto di 18 mesi).

Sempre in attacco, anche Bocic è in uscita, ma al momento non ci sono attenzioni particolari sul serbo, che potrebbe anche tornare in patria. In C piace a molti De Marchi, che la società non vorrebbe cedere prima di aver trovato un alter ego di Ferrari nel reparto. De Marchi, però, vuole giocare e adesso è ingolosito dalla chiamata dell’Albinoleffe, nel girone A. Se i bergamaschi dovessero cedere il loro gioiello Manconi, richiesto da mezza serie B, punterebbero sull’ex attaccante della Virtus Verona. I contatti sono già stati avviati dalla società lombarda, sia con l’agente dell’attaccante che con il ds Matteassi.

A sorpresa, De Marchi potrebbe andare via prima del previsto, lasciando il ruolo di vice Ferrari per il momento al giovane Rauti e al baby della Primavera Blanuta. Il Pescara deve anche decidere il futuro di Nicolas Belloni, l’attaccante argentino in prestito all’Imolese ma finora impiegato raramente dagli emiliani. L’ex bomber della Primavera di Iervese, cresciuto nel River Plate, potrebbe rientrare alla base, oppure proseguire in un altro club di C la sua stagione (a Teramo?). Da Firenze, arrivano notizie poco confortanti sulla possibilità del Pescara di strappare il prestito di Gabriele Gori: il 22enne attaccante viola, in prestito al Cosenza, non ha alcuna intenzione di scendere in C.