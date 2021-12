Pescara, fatta per De Risio: arriva in prestito dal Bari

Gaetano Auteri sta per riabbracciare un suo uomo di fiducia: il centrocampista Carlo De Risio nelle prossime diventerà il primo acquisto di gennaio del Pescara. Il mediano di Vasto, 30 anni, lascerà il Bari per passare in prestito al Delfino fino a giugno.

De Risio, che con il tecnico siciliano ha giocato l’anno scorso in Puglia e in precedenza a Catanzaro, ha scelto il Pescara per rilanciarsi dopo una prima parte di stagione a dir poco negativa, in cui è stato inizialmente messo fuori lista e poi reinserito per scendere in campo solamente 7’ in tutta la prima parte di campionato. Il feeling con il tecnico Mignani non è scattato e per il centrocampista abruzzese è arrivato il momento di cambiare aria.

Pescara, a due passi da casa, e con un allenatore che stravede per lui, è diventata immediatamente la prima scelta. L’operazione si farà, e anche a stretto giro: le parti sono vicine. Il manager del calciatore, Carlo Di Renzo, ha dato l’ok da tempo al trasferimento. Il Bari è d’accordo. La formula? Il prestito (da trovare la quadra su eventuali dettagli).

De Risio non intende rescindere con il Bari, considerando che ha un rinnovo di contratto automatico a fine stagione in caso di promozione in B dei Galletti (oggi primi in classifica nel girone C) con un ingaggio adeguato alla cadetteria che supera i 150mila euro netti a stagione. Tutte ottime ragioni per scegliere Pescara come soluzione temporanea per giocare e riconquistare la fiducia dell’ambiente e poi ripresentarsi – in caso di promozione dei pugliesi – per giocarsi una chance nella prossima stagione in serie B.