Pescara, arriva un nuovo trequartista dalla Juventus

Serie C Girone C

Arriva a sorpresa il primo vero colpo di mercato del Pescara. Dalla Juventus Next Gen il ds Delli Carri ha preso a titolo definitivo il 23enne trequartista tunisino Hamza Rafia. Contratto fino al 30 giugno 2025. Al club bianconero il 50% sulla futura rivendita. Per il fantasista nordafricano 68 presenze e 7 gol con la Juve Under 23, lo scorso anno 6 mesi in B con la maglia della Cremonese. Giocatore di grandi qualità tecniche, piede destro: il ruolo naturale è quello di trequartista.

Due anni fa (13 gennaio 2021), al debutto con la Juventus, decise il match degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa realizzando il gol del 3-2 per i bianconeri, allenati da Andrea Pirlo. Con Rafia, Colombo potrà cambiare modulo e passare al 4-3-1-2 su aveva pianificato il lavoro la scorsa estate (quando aveva inseguito a lungo il suo pupillo Maiorino).