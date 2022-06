Pescara, Memushaj chiude la carriera: diventerà allenatore

Ledian Memushaj il 30 giugno prossimo potrebbe chiudere la sua storia da calciatore e da bandiera biancazzurra (238 partite, 29 gol, tra A, B e C) e potrebbe iniziare una nuova avventura, in panchina. Nella prossima stagione – ha ancora un anno di contratto, scadenza giugno 2023, con il Delfino – il 35enne di Valona dovrebbe prendere le redini della formazione Primavera, retrocessa dalla prima alla seconda categoria nell’ultima annata, sotto la guida (comunque molto positiva) di Pierluigi Iervese, artefice della promozione nella stagione precedente con la nidiata di gioiellini formata da Sorrentino, Veroli, Chiarella, Delle Monache & co.



Al momento non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma è quasi certo che Memushaj non proseguirà la sua carriera da calciatore nel Pescara in serie C. Nella rosa ipotizzata al momento dal ds Delli Carri il suo nome non figura. C’è anche l’avallo della società. D’altronde, Memushaj nell’ultima stagione ha avuto molti problemi fisici e solo nella prima parte di stagione è stato in condizione per poter giocare con continuità e dare un importante contributo alla squadra. Poi gli acciacchi lo hanno condizionato, fino a farlo uscire per settimane dai radar (era successo anche nella parte finale del torneo 2020/2021 dopo un intervento al ginocchio). Con il possibile allestimento di una rosa composta principalmente da giovani, basata sull’intensità sia negli allenamenti che nelle partite, per Memushaj potrebbe diventare problematico tornare protagonista in campo.



Ecco perché la scelta di iniziare da subito un nuovo percorso, rimanendo all’interno del Pescara, avrebbe preso piede rapidamente negli ultimi giorni. Il presidente Sebastiani gli ritaglierebbe un ruolo di primo piano e non da comprimario: la panchina di una squadra importante, come quella Primavera, in una categoria di grande visibilità qual è il torneo Primavera 2 (ci sono i club di A e B), potrebbe essere il posto più adatto per valorizzare da subito la figura di Memushaj, che da calciatore ha dato tutto al Delfino in questi anni (due play-off di B persi e una promozione in A con Oddo) e potrebbe diventare – in futuro – protagonista anche in una nuova veste. Il presidente Sebastiani è pronto a scommetterci e probabilmente a breve annuncerà questa sua decisione, rimasta finora solo un appunto top secret sulla sua scrivania.