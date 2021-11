Pescara-Lucchese, le ultime: Rauti titolare

Auteri si gioca la panchina domenica pomeriggio contro la Lucchese all'Adriatico (ore 14.30). Il Pescara è in crisi profonda (due vittorie nelle ultime undici giornate) e la panchina del tecnico siciliano scotta. In caso di ko, società costretta al cambio per evitare di sprofondare fuori dalle prime dieci posizioni che portano ai play-off.

L'allenatore, che dovrà anche convivere con un clima di tensione e contestazione in una partita delicatissima, ripartirà dal suo credo: il 3-4-3. Rientra di Memushaj a centrocampo dal 1’ dopo la squalifica che lo aveva tenuto ai box a Pontedera. Con il capitano albanese, Auteri dovrebbe inserire a centrocampo solo uno tra Pompetti e Rizzo. Una scelta non facile, anche per via delle caratteristiche dei due mediani. Uno assicura qualità tecnica sopra la media della categoria e partecipazione alla fase offensiva, ma lascia a desiderare nell’interdizione. L’altro è forte sulla fisicità e la corsa, molto meno a livello tecnico. Ad inizio stagione, il Pescara che ancora vinceva e segnava sempre più degli altri si affidava al tandem Memu-Pompetti. Non è escluso che sia proprio questa la scelta di Auteri contro la Lucchese: l’usato sicuro. In difesa, stesso discorso: Cancellotti e Frascatore esterni del trio centrale, Drudi in mezzo a dirigere. Zappella e Nzita i due esterni sulle fasce. In attacco, Ferrari al momento non si tocca con i suoi 6 gol e l’atteggiamento sempre propositivo e “affamato” fatto vedere anche nelle giornate peggiori del Delfino. Con lui, probabilmente, partiranno dall’inizio Clemenza e Rauti. L’ex Toro sarebbe la grande novità della settimana. Per lui finora una sola volta dal 1’ in campionato, a Siena, un mese fa. Ma il gol di Pontedera, frutto di uno spunto personale interessante da sinistra, gli potrebbe far guadagnare una nuova chance, proprio in quel ruolo, a sinistra del tridente, al posto di De Marchi, nelle ultime settimane uscito dalle gerarchie di Auteri. Galano ancora in dubbio, al pari di Bocic. Restano a disposizione quindi De Marchi, D'Ursi e Marilungo. L’arbitro di Pescara - Lucchese domenica all’Adriatico sarà Sfira di Pordenone.

Contestazione

Dopo la manifestazione di protesta organizzata dal gruppo Gradinata adriatica dalle 13 fuori dallo stadio Adriatico, i Rangers si associano alla contestazione, anche se non aderiranno alla manifestazione. Il comunicato ufficiale: “E' nostra intenzione ribadire per l’ultima volta la nostra linea di pensiero, espressa già ad inizio campionato e che non necessita di essere ripetuta: il presidente Daniele Sebastiani deve lasciare la Pescara Calcio a chi la possa amare veramente senza pensare ai suoi tornaconti economici personali. Ribadiamo inoltre per l’ultima volta che noi tifiamo, contestiamo (tanto il presidente quanto adesso anche mister Auteri) e viviamo il Pescara dentro gli stadi, sia in curva nord che in trasferta, lasciando ad altri sfilate ed abbonamenti alle televisioni. Questo è il nostro modo di essere, questo è il nostro modo di fare...”.