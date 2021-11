Pescara-Lucchese, le ultime e le dichiarazioni di Auteri: il tecnico si gioca la panchina

"Bisogna dare di più, con la testa, il cuore e l’anima". E' questa la ricetta di Gaetano Auteri per tenersi stretta la panchina del Pescara. Domani pomeriggio all'Adriatico l'allenatore siciliano si gioca tutto contro la Lucchese. Se perde (o meglio, se non vince), quasi sicuramente è fuori. La società lo blinda e lo protegge, ma i numeri al momento lo inchiodano. Dopo 11 punti in 11 giornate, con un deludente settimo posto e le prime tre già scappate a distanza siderale, Auteri deve riprendere la marcia domani altrimenti la sua corsa finirà alla 16a giornata. La vittoria, tra l'altro, manca da quasi un mese: 31 ottobre l'ultima volta, contro l'Olbia (e non fu certo un belvedere...).

“La fiducia della società? Fa piacere, ma penso che la squadra sia ben allenata e che il problema sia di cattiveria agonistica e di inesperienza. Il ritorno al 3-4-3 è una possibilità. Al di là del modulo, bisogna dare di più, con la testa, il cuore e l’anima”, le parole del tecnico siciliano alla vigilia dalla sala stampa dell'Adriatico.

Sulla formazione, diverse novità in cantiere per il ritorno al centrocampo a due e ai tre difensori. La prima è il rientro di Memushaj dopo un turno di squalifica. “Galano è indisponibile – le parole di Auteri sull’undici che scenderà in campo oggi – .Illanes aveva avuto un problema agli occhi: ora porta le lenti a contatto ed è pronto per giocare. Anche Ferrari non è stato bene in settimana, ma ha recuperato ed è disponibile. Clemenza e Rauti titolari? A Pontedera mi sono piaciuti…”, si lascia scappare una mezza ammissione sui due esterni del tridente. Ma occhio anche al giovane Chiarella, ormai pronto per tornare in campo. in difesa, Ingrosso verso la bocciatura: Illanes scalpita e potrebbe tornare dal 1' a destra, con Drudi al centro e il baby Veroli a sinistra.

Le probabili formazioni

LUCCHESE (4-3-1-2) 1 Coletta; 3 Visconti, 5 Bachini, 6 Nannini, 13 Bellich; 26 Brandi, 58 Minala, 16 Frigerio; 30 Belloni; 29 Fedato, 18 Nanni. All. Pagliuca.

PESCARA (3-4-3) 22 Sorrentino; 5 Illanes, 18 Drudi, 27 Veroli; 13 Zappella, 21 Pompetti, 8 Memushaj, 6 Rasi; 97 Clemenza, 9 Ferrari, 17 Rauti. All. Auteri.

ARBITRO: Sfira di Pordenone