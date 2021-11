Pescara-Lucchese, prima del match la contestazione dei tifosi

La società annuncia i mini abbonamenti con prezzi popolari per riempire l'Adriatico, ma i tifosi rispondono organizzando una dura contestazione nei confronti del club e della squadra. E' il gruppo "Gradinata adriatica" il promotore della manifestazione di dissenso che si terrà prima della partita di domenica prossima all'Adriatico contro la Lucchese (fischio d’inizio alle 14,30). Alle 13, in piazza Salvo D'Acquisto, tutti i tifosi che vorranno potranno aggregarsi per inscenare un corteo di protesta che arriverà fin dentro lo stadio per proseguire dagli spalti la propria dimostrazione.

“La situazione è insostenibile - dice il comunicato del gruppo "Gradinata adriatica" - . Il nostro Pescara non c’è più… non si può più continuare così”. Poi l’attacco a Sebastiani e l’invito a cedere la società. “Meglio ricominciare tutto da capo, ritrovando orgoglio, senso di appartenenza e soprattutto dignità sportiva… la categoria non è un problema e non ci spaventa”.

La manifestazione di protesta si terrà domenica prima di Pescara-Lucchese: i tifosi si ritroveranno dalle ore 13 in piazza Salvo D’Acquisto. “Si accederà come sempre allo stadio, ci muoveremo insieme nel rispetto delle norme anti-covid (mascherine obbligatorie) verso il nostro Adriatico, ma facendo sentire a gran voce al signor presidente, che il Pescara è un patrimonio della città e tale deve tornare ad essere”.