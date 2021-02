Pescara-Lecce 1-1, un altro punto prezioso ma i biancazzurri meritavano di più

All'Adriatico emozioni fino all'ultimo respiro: la squadra di Grassadonia acciuffa il pareggio nei minuti finali e riesce a riprendere per i capelli una partita che tutto sommato, a dispetto del risultato, stava perdendo immeritatamente

Termina 1-1 l'attesa sfida dell'Adriatico tra Pescara e Lecce disputatasi oggi pomeriggio per la 25esima giornata del campionato di serie B.

L'undici di Grassadonia acciuffa il pareggio nei minuti finali e riesce a riprendere per i capelli una partita che tutto sommato, a dispetto del risultato, stava perdendo immeritatamente.

Pescara-Lecce: la cronaca

Emozioni fino all'ultimo respiro, dunque, nel segno dell'ex Willy Ta Bi Braciano, prematuramente scomparso nei giorni scorsi a soli 21 anni. Prima dell'inizio del match è stato osservato in sua memoria un minuto di silenzio. La squadra ha poi giocato con il lutto al braccio per omaggiare il giovane calciatore, che era stato tesserato con i biancazzurri nella scorsa stagione.

Nella prima mezz'ora la situazione non si sblocca, poi al 38' arriva la doccia gelata: Lecce in vantaggio con Maggio che, sull'importante assist di Meccariello, calcia a botta sicura nell'area pescarese battendo Fiorillo. Si va al riposo per l'intervallo con qualche preoccupazione.

Al 69' un'importante occasione (purtroppo sprecata) per i padroni di casa: Odgaard si costruisce un'azione praticamente da solo "sparando" un destro destinato all'angolino basso, ma Gabriel manda il pallone in calcio d'angolo.

Tuttavia mister Grassadonia, che oggi debuttava tra le mura amiche dopo l'esordio della settimana scorsa a Frosinone, ci crede e continua a spronare i suoi. Così, allo scadere, il Pescara acciuffa l'1-1: segna Busellato, ben servito da Machin. Finisce qui: è un altro punto prezioso, ma il Delfino meritava oggettivamente di più.

Pescara-Lecce: il tabellino

PESCARA (3-5-2) - Fiorillo; Guth, Drudi, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Busellato, Memushaj, Masciangelo; Capone, Odgaard. A disp.: Alastra, Radelli, Balzano, Nzita, Omeonga, Fernandes, Machin, Valdifiori, Giannetti, Maistro, Galano, Vokic. All. Grassadonia

LECCE (4-3-1-2) - Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Bjorkengren, Hjulmand, Henderson; Majer; Coda, Pablo Rodriguez. A disp.: Bleve, Paganini, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Zuta, Borbei, Maselli, Mancosu, Felici, Tachtsidis. All. Corini

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina

Reti: Maggio 38' pt, Busellato 90' st

Recupero: 1' pt, 5' st