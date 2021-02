Pescara-Lecce, diramata la lista dei convocati biancazzurri

Mister Gianluca Grassadonia ha scelto chi lo accompagnerà domani pomeriggio sul campo dello stadio Adriatico per la gara casalinga che vedrà gli abruzzesi del Delfino opposti ai salentini. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 14

Conto alla rovescia per la gara tra il Pescara e il Lecce, poco fa è stata diramata la lista dei biancazzurri convocati per questa importante sfida di Serie B. Mister Gianluca Grassadonia ha scelto chi lo accompagnerà domani pomeriggio (27 febbraio) sul campo dello stadio Adriatico per la gara casalinga che vedrà gli abruzzesi del Delfino opposti ai salentini. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 14. Ecco qui di seguito i giocatori: