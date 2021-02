Pescara-Lecce 1-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri agli ordini di Grassadonia, appena approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara ospita il Lecce. Ecco la nostra cronaca in tempo reale

Nuova gara di campionato, in casa, per i biancazzurri agli ordini di Gianluca Grassadonia, appena approdato sulla panchina adriatica al posto dell'esonerato Breda. Stavolta il Pescara ospita il Lecce per la 25a giornata di serie B. Ecco la nostra cronaca in tempo reale.

Pescara-Lecce: la cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico. Tra poco la gara avrà inizio. Il neo allenatore del Pescara Grassadonia debutta tra le mura amiche dopo l'esordio della settimana scorsa a Frosinone, dove la squadra ha strappato un punto.

Un minuto di silenzio per l'ex Willy Ta Bi Braciano, prematuramente scomparso nei giorni scorsi a soli 21 anni. Squadra in campo con il lutto al braccio in ricordo del giovane calciatore, tesserato con i biancazzurri nella scorsa stagione.

1' Match cominciato

20' Dopo i primi 20 minuti di gioco il risultato è ancora fermo sullo 0-0. Al 26' l'arbitro giudica irregolare l'intervento di Masciangelo (ammonito) su Maggio.

38' Lecce in vantaggio con Maggio che, sull'importante assist di Meccariello, calcia a botta sicura solo soletto nell'area pescarese.

45' Dopo un minuto di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi per l'intervallo.

46' Inizia il secondo tempo: nel Pescara entra Maistro ed esce Memushaj. 58' sostituzione nel Pescara: entra Giannetti ed esce Capone.

69' Odgaard si costruisce un'azione da solo "sparando" un destro destinato all'angolino basso, ma Gabriel manda il pallone in calcio d'angolo.

90' La formazione di casa acciuffa il pari allo scadere: segna Busellato su assist di Machin! Pescara-Lecce 1-1! La partita finisce qui. Grazie per averci seguito, alla prossima!

Pescara-Lecce: il tabellino

PESCARA (3-5-2) - Fiorillo; Guth, Drudi, Scognamiglio; Bellanova, Dessena, Busellato, Memushaj, Masciangelo; Capone, Odgaard. A disp.: Alastra, Radelli, Balzano, Nzita, Omeonga, Fernandes, Machin, Valdifiori, Giannetti, Maistro, Galano, Vokic. All. Grassadonia

LECCE (4-3-1-2) - Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Gallo; Bjorkengren, Hjulmand, Henderson; Majer; Coda, Pablo Rodriguez. A disp.: Bleve, Paganini, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Zuta, Borbei, Maselli, Mancosu, Felici, Tachtsidis. All. Corini

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina

Reti: Maggio 38' pt, Busellato 90' st

Recupero: 1' pt, 5' st