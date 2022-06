Pescara, le trattative di calciomercato

Il Pescara di Colombo ripartirà da Luca Clemenza: Colombo giocherà con il trequartista e l'ex juventino, in prestito anche nella prossima stagione al Delfino, potrà tornare a giocare nel suo ruolo naturale, alle spalle della punta (o delle punte). Il tecnico ha avallato la conferma di Clemenza, uno dei migliori anche nella sciagurata stagione appena terminata. Delli Carri porterà come collega di reparto il baby Lorenzo Peschetola, abruzzese di Cupello, campione d'Italia con la Primavera dell'Inter ma cresciuto nel vivaio biancazzurro. Ovviamente arriverebbe in prestito, ma non secco: il Pescara vuole un premio dai nerazzurri per la valorizzazione del baby.

Ormai impossibile la conferma di Rauti: la Spal lo ha chiesto al Torino e il giocatore vuole la B. Praticamente a zero le chances di portare all'Adriatico i bimber Spalluto (Fiorentina, ultima stagione a Gubbio in prestito), Facundo Lescano (Entella) e Alex Rolfini (Ancona). Hanno tutti mercato in B.

Colombo dovrebbe ripartire quindi da Borrelli, già alle sue dipendenze a Monopoli. Delli Carri ha messo nel mirino da tempo Munteanu 2002 romeno della Fiorentina. Se ne parlerà al momento di chiudere per Delle Monache in Viola.

Arriverà probabilmente da Monopoli il mediano Francesco Vassallo (29 anni il 30 dicembre), ma il tecnico ha segnalato anche il difensore Matteo Arena (classe 1999) e il mancino Abdul Guiebre (classe 1997).

Partenze

Su Diambo c’è la Ternana, com'è noto, mentre Nzita piace a Beerschot, Virton e Lommel. Verso l'addio Cancellotti, Frascatore, Crecco, Bocic e Di Grazia.