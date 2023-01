Pescara - Latina: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Serie C Girone C

Il Pescara a caccia di una vittoria nel suo stadio diventato terra di conquista. Domani pomeriggio prima uscita ufficiale del nuovo anno, dopo tre ko consecutivi casalinghi, cinque nelle ultime sei partite del 2022, contro il Latina. Con il caso Lescano aperto e probabilmente destinato a sfociare con un addio (è arrivata l’offerta ufficiale della Feralpisalò per l’italoargentino), Colombo sceglie Tupta in attacco. Ma ha ancora diversi dubbi di formazione. “La formazione? Ho dei dubbi perché qualcuno ha recuperato benissimo, vedi Kraja a centrocampo. Anche Ingrosso sta bene, nonostante le voci di mercato, ha dimostrato di esserci mentalmente. E si è impegnato ancora di più”, le parole dell’allenatore biancazzurro, che arriva alla partita con sensazioni positive, ma cerca risposte sul campo dopo la crisi di fine anno. “La squadra sta bene, ma voglio vedere la partita. Avevamo bisogno di staccare la spina e spero che ci siano benefici a livello mentale da questo periodo senza gare ufficiali. Palmiero e Kolaj sono convocati e potrebbero scendere in campo, naturalmente con il minutaggio che hanno a disposizione. Kolaj in particolare ha dato risposte positive dopo il problema al polpaccio. Kraja e Plizzari sono al cento per cento. Mesik? Dobbiamo vedere se il transfer arriverà in tempo”.

Tiene banco il caso Lescano: come finirà? “Per me è un patrimonio della società e nessuno mi ha comunicato nulla. Ma se c’è qualcuno che non si trova bene credo che convenga a tutti che vada altrove. Io, in modo meritocratico, tengo tutti presenti allo stesso modo. Finché un giocatore è a disposizione per me è utilizzabile. Certo, vorrei tutti giocatori pronti a livello mentale per dare il meglio. E io farò le scelte in base a quello che ho visto in settimana”.

Il mercato è già entrato nel vivo: in arrivo un centrocampista e un esterno offensivo. E in uscita? “Io penso solo alla partita contro il Latina, che ha una valenza straordinaria per noi. Ad un certo punto tireremo una linea e farò valutazioni ed eventuali richieste alla società. Cosa era successo nel periodo negativo? Alcune prestazioni sono state incoraggianti, come Francavilla o Avellino. Ecco perché credo che uno stacco mentale serviva. Non ci siamo dimenticati come si gioca. Mi auguro di rivedere il “vecchio” Pescara”.

Il Latina sta cambiando pelle sul mercato e ha caratteristiche per far male in contropiede ai biancazzurri. Che partita si aspetta Colombo? “Rispettiamo le loro qualità, anche se vengono da un momento delicato. Io chiedo una prova di carattere e di testa. Che squadra mi aspetto? Con qualche novità. Verranno a pressarci alti, vorranno imporre le loro idee. Io voglio vedere un grande approccio, ultimamente ci è mancato. Questo Pescara è da ricostruire a livello mentale. Ma la squadra segue l’allenatore, non mi sono mai sentito abbandonato”.

Pescara - Latina: probabili formazioni