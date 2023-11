Pescara-Latina, Ottavi di Finale Coppa Italia: data, orario e regolamento

Il terzo scoglio da superare per il Pescara in Coppa Italia, dopo Fermana e Pineto, eliminate in gara secca con i risultati di 6-1 e 1-0 è il Latina. La Lega Pro ha diramato il programma del terzo turno della competizione e la sfida Pescara-Latina è in programma martedì 28 novembre allo stadio Adriatico con calcio di inizio fissato alle ore 18.

Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

PROGRAMMA COMPLETO OTTAVI DI FINALE

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE 2023

Gruppo A Gara O2 L.R. VICENZA - TRIESTINA Ore 21.00 Diretta Rai Sport

Gruppo B Gara O3 LUCCHESE - JUVENTUS NEXT GEN Ore 16.15 Gara O4 VIRTUS ENTELLA - PONTEDERA Ore 18.00

Gruppo C Gara O5 PESCARA - LATINA Ore 18.00

Gruppo B Gara O6 CESENA - RIMINI Ore 21.00

MERCOLEDÌ 29 NOVEMBRE 2023 Gruppo D Gara O7 CATANIA - CROTONE Ore 18.30

Gara O8 AVELLINO - JUVE STABIA Ore 18.30

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 2023 Gruppo A Gara O1 PADOVA - LUMEZZANE Ore 18.00