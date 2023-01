Pescara-Latina 2-2: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Benvenuti alla diretta della partita tra Pescara e Latina. Prima uscita del 2023 per i biancazzurri: all'Adriatico, dopo tre sconfitte interne consecutive, Colombo cerca la svolta. Ecco la nostra live in tempo reale.

Pescara-Latina: la cronaca

SECONDO TEMPO - 45'+3' all'Adriatico finisce 2-2 tra Pescara e Latina. Pareggio in rimonta per i nerazzurri e Delfino che non riesce più a vincere. Grazie per averci seguito, alla prossima!

45'+1' fermato in fuori gioco Cuppone, a terra Amadio per crampi.

45' Ci saranno tre minuti di recupero.

44' fallo di Cancellotti che ha frenato una ripartenza ospite, giallo per lui.

42' dentro Barberini e Celli per Tessiore e Esposito.

41' angolo dalla sinistra con colpo di testa sul primo palo di Cuppone alto.

40' gioco fermo, crampi per il capitano del Latina.

38' si gioca la carta Delle Monache Colombo, esce Aloi.

38' cartellino giallo per Di Livio, intervento in ritardo a centrocampo su Brosco.

35' in pochi minuti gli ospiti con un uno due micidiale la partita è tornata improvvisamente in perfetto equilibrio.

33' Vergani lascia il campo a Tupta mentre Crescenzi prende il posto di Milani.

31' Gli ospiti pareggiano con Sannipoli! Apertura a destra per il calciatore nerazzurro che in area dopo un controllo lascia partire una bordata sul primo palo che sorprende Plizzari!

30' angolo dalla destra per il Latina, mischia in area con palla sui piedi di Carissoni. Nuovo cross morbido, in uscita presa comoda per Plizzari.

28' in campo Belloni, ex di turno

27' Margiotta accorcia le distanze dal dischetto: conclusione con il destro sotto la traversa con Plizzari spiazzato. Aveva scelto l'angolo alla sua destra.

26' rigore per il Latina! Fallo ingenuo di Mora su Di Livio in area, nessun dubbio per l'arbitro.

24' Sono 3.020 le presenze all'Adriatico di cui 1.654 tagliandi venduti, 1.366 abbonati e 144 ospiti.

23' giallo per Aloi che perde palla e commette fallo.

22' filtrante di Kolaj in area per Tupta ma non arriva sulla sfera bloccata da Cardinali.

21' apertura di Tupta a sinistra per Kolaj che prova ad accentrarsi ma al limite dell'area non trova lo spazio per calciare. Lo stesso giocatore qualche istante più tardi spedisce alto la conclusione.

16' lascia il campo dunque Desogus per Kolaj, mentre Gyabuaa prende il posto di Kraja.

15' doppio cambio per il Pescara con Gyabuaa e Kolaj pronti all'ingresso.

14' trattenuta evidente di Tessiore, giallo inevitabile per lui.

12' prova dalla lunga distanza Riccardi ma rasoterra impreciso sul fondo. Proprio Riccardi lascia il campo per Di Livio.

7' fermato in offside Fabrizi, sale bene la difesa biancazzurra.

4' lancio su Cuppone, cross basso in area per Tupta che viene anticipato.

3' giocata in verticale da Tupta a Cuppone quindi per Desogus che viene chiuso da De Santis al momento del tiro in area! Lo stesso difensore qualche istante più tardi si rifugia in angolo.

2' lancio in area per Fabrizi ma leggermente lungo, ci arriva prima Plizzari in uscita.

1' Si riparte con il calcio d'avvio per il Pescara, in campo Margiotta per Bordin nelle file del Latina

PRIMO TEMPO - 45+2' duplice fischio dell'arbitro, Pescara e Latina negli spogliatoi sul 2-0 per i biancazzurri. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo.

45+1' lungo lancio per Desogus che perde un attimo scavalcato dalla traiettoria ma torna in possesso palla, entra in area e in posizione defilata perde il contrasto finendo a terra, non c'è nulla si gioca.

45' Ci sarà un minuto di recupero.

44' prova l'imbucata no look in area Desogus per Milani ma leggermente troppo lunga, sfera sul fondo.

42' bella serpentina in area di Tupta su Cortinovis e conclusione in area con il mancino verso il primo palo che esce di un soffio!

41' al momento pochi pericoli corsi dal Pescara che, pur con qualche errore di impostazione, ha capitalizzato al meglio le occasioni capitate.

36' Cuppone dal fondo per Tupta bravo a stringere sul primo palo ma colpo a lato.

35' punizione sulla trequarti offensiva per il Pescara, ci prova Mora da fuori area ma trova il muro della difesa quindi fischiato fallo in attacco su Carissoni.

32' secondo corner per il Latina sempre dalla destra d'attacco

31' azione di Tupta che recupera palla all'altezza della trequarti offensiva su Esposito costretto a fermarlo fallosamente per evitare che l'avversario puntasse indisturbato verso l'area! Il giocatore se la cava con il giallo e nulla di fatto sulla punizione successiva

30' tentativo dal limite dell'area per Carissoni murato dalla difesa

27' Segna Mora! Su traversone dalla destra in area assist delizioso con il tacco di Desogus per l'accorrente compagno che da due passi, in posizione centrale, conclude con il destro senza lasciar scampo a Cardinali

23' gioco fermo, Plizzari fa cenno all'arbitro che ha bisogno delle cure mediche. Si torna a giocare, sembra nessun problema per l'estremo difensore biancazzurro probabilmente dopo uno scontro con un avversario durante un'uscita

20' Cancellotti! Pescara in vantaggio! Dal dischetto conclusione con il destro molto angolata alla destra di Cardinali che intuisce ma non arriva sulla sfera!

19' rigore per il Pescara! Su palla lanciata in area l'arbitro vede un tocco con una mano di Sannipoli anche ammonito.

16' errore di Milani, Sannipoli entra in area e dopo una sterzata Sannipoli grazie anche a un rimpallo favorevole prova una conclusione sul primo palo respinta da Plizzari. Primo angolo per gli ospiti, traiettoria lunga ma l'arbitro ravvisa un fallo in attacco

12' primo angolo per il Pescara con Mora, traiettoria lunga che supera Cardinali incerto nell'uscita e sul tentativo di tap in ravvicinato salva Cortinovis ancora sul fondo! Sul corner successivo prova a schiacciare di testa Ingrosso ma palla sopra la traversa

9' fasi di studio con gioco che ristagna a centrocampo

6' uscita fuori area con i piedi di Cardinali su Kraja rischiando molto ma la difesa ha la meglio

3' suggerimento lungo di Mora per l'inserimento di Milani ma palla sul fondo.

1' Si osserva un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Gianluca Vialli, poi il match può avere inizio con il calcio d'avvio battuto dal Latina in maglia nerazzurra.

Pescara-Latina: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1): 22 Plizzari, 2 Milani, 8 Aloi, 13 Brosco, 19 Mora, 20 Kraja, 21 Desogus, 27 Cuppone, 28 Ingrosso, 29 Cancellotti, 39 Tupta. A disp.: 1 Sommariva, 41 Barretta, 3 Crescenzi, 5 Palmiero, 6 Gyabuaa, 7 Kolaj, 9 Vergani, 10 Lescano, 11 Delle Monache, 17 De Marino, 18 Boben, 26 Crecco, 43 Dagasso, 72 Saccani, 88 Germinario. All. Colombo

LATINA (3-4-1-2): 1 Cardinali, 6 Amadio, 8 Sannipoli, 10 Tessiore, 13 De Santis, 23 Bordin, 24 Carissoni, 27 Esposito, 29 Fabrizi, 30 Riccardi, 75 Cortinovis. A disp.: 12 Giannini, 22 Tonti, 7 Di Livio, 9 Belloni, 14 Barberini, 16 Di Mino, 19 Celli, 21 Nori, 33 Gallo, 99 Margiotta. All. Benedetti

Reti: 20' pt Cancellotti (rig.), 27' pt Mora, 27' st Margiotta, 31' st Sannipoli

Recupero: 1' pt, 3' st