Pescara-Latina 2-0: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Benvenuti alla diretta della gara tra Pescara e Latina, gara ad eliminazione diretta valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C. Chi passa, ai quarti, affronterà la vincente della sfida Catania-Crotone. Il match odierno si disputa allo stadio Adriatico con fischio d'inizio alle ore 20:45.

Pescara-Latina: la cronaca

SECONDO TEMPO - 51' è finita! Il Pescara torna a vincere, anche se in Coppa Italia, e liquida 2-0 il Latina conquistando, pertanto, i quarti di finale! Grazie per averci seguito, alla prossima!

50' Raddoppio del Pescara con Cangiano! Azione caparbia del giocatore che calcia in area con Bertini un po' incerto nell'intervento e gara virtualmente chiusa!

47' punizione conquistata da Perseu sulla trequarti offensiva, giallo a Moruzzi. Lo stesso giocatore scodella in area, allontana la difesa e dal limite tentativo con palla radente alla destra di Plizzari reattivo nel deviare in angolo! Sugli sviluppi segnalata posizione di fuorigioco.

45' assegnati cinque minuti di recupero.

43' cartellino giallo a Rocchi, punito un intervento su Franchini.

39' Mastroianni in campo per Del Sole.

38' De Marco per Masala che in area si aggiusta la conclusione larga.

36' carica al portiere di Jallow che si prende il giallo.

34' scontro fortuito testa contro testa tra Di Livio e Cangiano, l'arbitro per precauzione autorizza l'intervento dello staff medico. Borsa del ghiaccio per il giocatore biancazzurro che dovrebbe rientrare in campo.

31' angolo per il Pescara ma schema che non riesce a Latina prova a ripartire in contropiede con Del Sole che conquista un corner dall'altra parte ma Plizzari allontana con i pugni.

29' lascia il campo Cuppone per Merola, c'è anche Aloi per Dagasso.

28' punizione di Cangiano ai 25 metri palla, sopra la traversa.

24' Riccardi, Di Livio e Cortinovis lasciano il campo per Fella, Fabrizi, Serbouti.

23' Masala in area apparecchia per Franchini, ma sulla conclusione si immola Di Renzo.

19' conclusione improvvisa da fuori area per Fella ma un pò centrale, Plizzari non si fa sorprendere respingendo.

16' Ercolano pennella in area per Del Sole fermato in offside.

14' da fuori area tenta una conclusione Fella vedendo Plizzari leggermente fuori dai pali ma mira alta.

12' da Pellacani a Cangiano in verticale ma conclusione debole e centrale in area, azione svanita.

11' tiro cross dal fondo di Masala, sul primo palo di pugni Bertini e nessuno arriva per il tap in.

8' fermato in posizione di fuorigioco Del Sole, tra i più attivi nel primo tempo.

4' si è ripartiti su ritmi piuttosto blandi.

1' Si ricomincia. Un cambio per parte con Franchini per Manu ed Ercolano per Gallo.

PRIMO TEMPO - 46' il primo tempo termina sul vantaggio di misura per il Delfino. A più tardi per la cronaca della ripresa!

45' assegnato un minuto di recupero.

42' sugli sviluppi di un angolo prova dalla distanza Di Renzo senza precisione

39' conclusione da posizione defilata in area per Dagasso verso il primo palo, respinta in angolo del portiere. Bella trama della squadra di Zeman ma la difesa ha la meglio

38' altro corner per gli ospiti dalla sinistra d'attacco, palla direttamente verso la porta dove Plizzari allontana con i pugni

34' padroni di casa in vantaggio con Cuppone! Azione caparbia di Floriano al limite, la palla dopo un tocco fortuito di Serbuti arriva sui piedi dell'attaccante abile nello stretto ad aggirare il portiere e da due passi a depositare in rete.

33' fermato in offside Fabrizi.

30' Cangiano imbuca Masala, conclusione rasoterra murata da Di Renzo ben appostato.

27' cartellino giallo a Di Pasquale che secondo l'arbitro è andata a colpire l'avversario con una sbracciata.

25' percussione di Del Sole in area conclusione con il destro in diagonale, ottima opposizione di Plizzari che devia sul fondo! Sugli sviluppi Di Renzo prova a inserirsi per colpire di testa ma intervento falloso.

21' conclusione fiacca di Jallow, nessun problema per Plizzari.

17' ci prova da fuoriarea il Pescara con Cangiano, la difesa sporca in angolo

16' Cangiano per Dagasso che da posizione defilata prova a calciare in area ma trova il muro della difesa. Nulla di fatto sul corner successivo

13' scarico di Masala per Manu che conclude debole dal limite, blocca senza problemi Bertini

9' primo giallo dalla partita per Serbouti, punito un giallo a Cangiano.

6' secondo tiro dalla bandierina per gli ospiti, palla al limite per un tentativo sporcato sul fondo per il terzo tentativo. Sugli sviluppi ottima opposizione di Cuppone a murare un tentativo dei nerazzurri.

3' grande salvataggio di Moruzzi in area piccola! Imbucata per Del Sole che in area aggira Plizzari a calcia nella porta sguarnita dove il difensore biancazzurri è straordinario nella deviazione in angolo. Sul corner nulla di fatto, si alza la bandierina per offside di Fabrizi che era andato a segno dopo il fischio.

2' primo possesso palla per il Pescara che non riesce a sfondare a destra con Manu, qualche istante prima tentativo da fuoriarea impreciso per gli ospiti

1' calcio d'avvio battuto dal Latina in maglia scura, Pescara nella classica biancazzurra.

Pescara-Latina: il tabellino

PESCARA (4-3-3): Plizzari, Floriani, Pellacani, Di Pasquale, Moruzzi; Manu, De Marco, Dagasso; Masala, Cuppone, Cangiano. A disp.: Barretta, Brosco, Mesik, Milani, Pierno, Staver, Aloi, Franchini, Mora, Squizzato, Tunjov, Accornero, Merola, Vergani. All. Zeman

LATINA (4-4-2): Bertini; Gallo, Rocchi, Di Renzo, Serbouti; Jallow, Paganini, Perseu, Del Sole; Fabizi, Fella. A disp.: Cardinali, Vona, Ercolano, Di Livio, Cittadino, Mastroianni,, Riccardi, De Santis, Marino, Polletta, Cortinovis. All. Di Donato.

Reti: 34' pt Cuppone, 50' st Cangiano

Recupero: 1' pt, 5' st