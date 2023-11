La Coppa Italia diventa un obiettivo. Pescara-Latina: presentazione, ultime e dove vederla in tv e in streaming

Si torna subito in campo dopo la delusione contro il Cesena. D'improvviso, con la vetta ad una distanza già siderale, a fine novembre la Coppa Italia diventa un vero obiettivo per il Pescara, chiamato ad affrontare, martedì 28 novembre alle ore 18 allo stadio Adriatico, il Latina con in palio i quarti di finale della competizione contro la vincente della sfida tra Catania e Crotone.

REGOLAMENTO - Gli Ottavi di Finale si svolgono in gara unica ad eliminazione diretta. Ottengono la qualificazione al turno successivo le società che segnano il maggior numero di reti. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”. -

ULTIME - In un ciclo terribile con tante partite ravvicinate in 28 giorni, ben 7 che diventerebbero 8 in caso di passaggio del turno, mister Zdenek Zeman opterà per un turnover ampio. In porta però ci sarà ancora Plizzari, perchè il vice Ciocci è ancora alle prese con problemi non risolti alla caviglia. Chance dal 1' al centro dell'attacco per Tommasini, ai cui lati agiranno Masala e Cangiano. Prova per De Marco come play: è questa la novità saliente, un esperimento che può tornare utile anche in chiave campionato date le difficoltà in regia di Squizzato ed Aloi. Il Latina, appartenente al Girone C dove occupa la quinta posizione con 25 punti insieme col Crotone di Zauli, è allenato dall’abruzzese di Roseto Daniele Di Donato per il terzo anno di fila. All'Adriatico saranno indisponibili Biagi e l’ex Crecco ,uscito malconcio dell’anticipo di venerdì scorso sul campo del Foggia dove il Latina si è imposto per 2-1.Gli altri ex sono Nando Del Sole ed Alessio Riccardi.

ARBITRO - Enrico Gemelli di Messina è il fischietto designato, coadiuvato dagli assistenti Luigi Ingenito della sezione di Piombino e Marco Roncari della sezione di Vicenza. Il quarto uomo sarà Gianluca Catanzaro della sezione di Catanzaro.

TV E STREAMING - La gara sarà visibile in tv e streaming a differenza dei primi 2 turni della competizione. Le partite di Coppa Italia Serie C sono ora visibili su Sky (che detiene i diritti del campionato di C) chetrasmetterà le gare della competizione dagli ottavi di finale in avanti (con Now)

BIGLIETTI - Prezzi popolari per assistere al match. Gli abbonati di ogni settore entreranno ad 1 euro.