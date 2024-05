Adesso sarà Pescara-Juventus Next Gen: data e regolamento

Missione compiuta per il Pescara con il Pontedera: con il 2-2 dell'Adriatico c'è il passaggio del turno. E lo scivolone interno del Gubbio contro il Rimini (gol decisivo dell'ex Cernigoi, che permette ai romagnoli di andare a sfidare il Perugia al Curi) regala sabato 11 maggio (orario da ufficializzare, presumibilmente di nuovo le 20:30 salvo diretta Rai Sport) una nuova partita in casa ai biancazzurri, con due risultati su tre a disposizione per andare avanti. L'avversario sarà la Juventus Next Gen, che ha eliminato l'Arezzo.

Dal secondo turno di girone, in programma l’ 11 maggio: entreranno in scena anche Triestina, Perugia e Casertana. Dal primo turno nazionale (14 e 18 maggio) Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania. Dal secondo turno nazionale (21 e 25 maggio) Padova, Torres e Avellino. Semifinali il 28 maggio e il 2 giugno. Finalissime per l’accesso in serie B il 5 e il 9 giugno.

REGOLAMENTO - Nel secondo turno di playoff del girone, alle 3 squadre vincitrici degli incontri del primo turno, si aggiunge la squadra classificata al quarto posto di ciascun girone di regular season. Le 4 partecipanti sono ordinate nel rispetto del piazzamento in classifica ottenuto al termine della regular season, determinandosi gli accoppiamenti secondo i seguenti criteri: la migliore classificata affronta, in casa e in gara unica, la peggiore classificata; le altre due si affrontano in gara unica sul campo della migliore classificata. Dunque anche qui gara secca con le squadre ospitanti che avranno 2 risultati su 3 a favore per passare il turno. Dunque, In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla fase playoff Nazionale la squadra meglio classificata al termine della regular season.