Pescara-Juventus Next Gen: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Fattore campo e due risultati su tre: sono questi i punti di froza del Pescara al calcio di inizio del secodo turno playoff, che vede i biancazzurri sfidare alle ore 21 la Juventus Next Gen. Anche questa sera ci sarà un clima surreale all'Adriatico, con parecchi spazi vuoti sugli spalti. In particolare nel settore Distinti, dove i gruppi “A guardia di una fede” e “Falli laterali” hanno ufficialmente comunicato di disertare integralmente il match, in aperta contestazione nei confronti del presidente Daniele Sebastiani. La protesta però è allargata: la tifoseria organizzata è contro anche le squadre B delle big di A come l'avversario di giornata. In Curva Nord, pur continuando la “battaglia” contro l'attuale proprietà, come nel precedente match, gli ultras saranno presenti sin dal calcio di inizio della partita. Adesso però la parola passa al campo. Diramate le liste ufficiali, ecco le scelte dei due tecnici (Cascione e Brambilla):

Pescara (4-3-3): Plizzari; Floriani Mussolini, Brosco, Mesik, Milani; Franchini, Squizzato, Aloi; Merola, Cuppone, Cangiano. All. Cascione

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic; Comenencia, Hasa, Damiani, Nonge, Rouhi; Sekulov, Guerra. All. Brambilla

L'arbitro di questa sfida è Michele Delrio di Reggio Emilia coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine di Battipaglia e Simone Biffi di Treviglio. Il quarto ufficiale è Mattia Caldara di Como mentre al VAR ci sono Francesco Forneau di Roma 1 e Niccolò Baroni di Firenze

La cronaca live - Pescara - Juventus NG 0-1 - PRIMO TEMPO - Osservato un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Casteldaccia. Prima palla del match della Juve. Ospiti subito in vantaggio al 6', grazie a Sekulov che raccoglie nel cuore dell'area di rigore pescarese una respinta corta e batte senza pietà Plizzari. Come con il Pontedera, partenza ad handicap del Delfino. Al 9' ci prova Cuppone da fuori, palla abbondantemente a lato. 11': forcing pescarese alla ricerca del pari, Cuppone prima e Aloi poi sono murati dai difensori juventini. Pescara in prepotente percussione al minuto 17, ma Merola non ha il guizzo giusto dopo un rimpallo favorevole. 18': annullato gol a Comenencia per netto offside. 20': Guerra sfiora lo 0-2, palla fuori di un nulla. 28' Daffara senza problemi su un diagonale di Cuppone. Scaramucce tra Nonge e Franchini, l'arbitro Delrio riporta la calma senza cartellini. 34' ancora tambureggiante il Pescara, ancora una volta murato nella sua iniziativa a due passi dalla porta avversaria. Juve bene in gestione col giropalla. 41' Daffara con un guizza evita il tocco galeotto di Muharemovic nella sua porta su tiro di Cangiano da fuori. Niente recupero, si va al riposo con la Juve avanti di misura.

SECONDO TEMPO - Si riparte senza sostituzioni decise all'intervallo. 4.923 gli spettatori del match come comunicato dall'ufficio stampa pescarese. 50': diagonale da fuori di Merola che sfiora il palo sinistro juventino. 55' Franchini primo ammonito del match. Colpo di testa di Merola a lato al 56'. Ritmi bassi, partita nervosa. 68': dentro Accornero per Aloi, si passa al 4-2-3-1. 70' ammonito capitan Brosco. 71' calcio di punizione di Hasa fuori di poco. 75': primo cambio bianconero: Mbangula per Sekulov.