Pescara-Juventus Next Gen 3-1: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Benvenuti alla diretta della partita tra Pescara e Juventus Next Gen. Stasera il debutto dei biancazzurri all'Adriatico, a poco più di 24 ore dalla fine del mercato. Ci si attendono 5mila spettatori per la prima del nuovo Delfino, compresa la quota abbonati che supera di poco le 1.400 unità. La sfida alla Juventus baby è un inedito del calcio italiano. Seguite con noi la nostra live!

Pescara-Juventus Next Gen: la cronaca

SECONDO TEMPO - 49' è finita! Il Pescara supera 3-1 la Juventus Next Gen in questa prima uscita ufficiale in campionato con reti biancazzurre tutte nel primo tempo. A segno due volte Cuppone, in mezzo Accornero e nella ripresa Guerra per i bianconeri. Per questa partita è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live.

48' conclusione alta dalla distanza di Dagasso.

45' Ci saranno quattro minuti di recupero.

44' Quinto angolo per gli ospiti, colpo di testa di Nonge in area e Plizzari si esibisce in una bella presa plastica. Dall'altra parte contropiede non finalizzato da Cuppone che dopo un buon controllo strozza la conclusione con il destro e sfera sul fondo

41' in campo Moruzzi per Milani, mentre Masala subentra a Merola.

40' conclusione con il mancino del limite per Merola, palla alta.

38' terzo angolo per il Pescara che si mantiene in zona offensiva quindi traversone di Aloi in area dove in comoda uscita la fa sua il portiere.

36' dopo il gol preso in avvio di ripresa, la squadra di Zeman sembra essere nelle condizioni di mettere in ghiaccio il match, rischiando poco.

32' lascia il campo Stivanello per Perotti.

31' ottima chiusura Muharemovic su tentativo di verticalizzazione di Cuppone per Merola e dall'altra parte quarto corner Juve.

28' giallo anche per Huijsen, punito un intervento su Cuppone.

27' in campo Cerri.

27' cartellino giallo per Guerra.

23' in campo Dagasso per Tujov da una parte, Nonge e Comenencia per Maressa dall'altra.

20' tentativo di Merola dal limite, c'è il muro della difesa e qualche istante più tardi conquistato un corner dalla sinistra. Sugli sviluppi liberato in area Accornero che da posizione defilata impegna Garofani sul primo palo e nuovo tentativo dalla bandierina questa volta senza creare problemi alla difesa.

18' anticipo con i piedi fuori area del portiere della Juventus su Merola.

16' conclusione rasoterra di Aloi dal limite ma è larga.

12' fermato in offside Mbangula.

10' cartellino giallo all'indirizzo di Piena, intervento scomposto sulla trequarti difensiva. È il secondo cartellino del match.

8' Guerra accorcia le distanze! Cross basso di Mulazzi per Stivannello che dal fondo vede il compagno, abile a colpire da due passi.

5' conclusione potente ma centrale dal limite di Tujov, blocca in due tempi il portiere.

3' cross di Milani ma in area solo maglie nere e ripartenza sulla sinistra dove Turicchia conquista il terzo angolo del match a proprio favore. Palla dentro di Hasa, con i pugni allontana Plizzari.

1' Si riparte con una staffetta per il Pescara: Aloi per Manu.

PRIMO TEMPO - 46' duplice fischio, l'arbitro manda le squadre agli spogliatoi. Pescara avanti 3-0 della Juventus Next Gen grazie a una doppietta di Cuppone, in mezzo la rete di Accornero. Dopo una buona partenza gli ospiti si sono spegni e hanno lasciato il fronte alla squadra di Zeman abile a creare e sfruttare le palle gol. Piccola pausa, torniamo per la ripresa del gioco.

45' Assegnato 1 minuto di recupero.

44' verticalizzazione di Turicchia per Merola, cross dal fondo intercettato dalla difesa.

42' Pescara scatenatissimo stasera! Doppietta di Cuppone e 3-0! Cross basso di Milani per il compagno bravo a girarsi rapidamente sul primo palo e conclusione ravvicinata che fulmina Garofani!

39' primo giallo della partita per Hasa, punita una trattenuta su Manu.

35' rete annullata per fuorigioco a Cuppone su assist di Merola che lo aveva liberato in area.

34' Raddoppio siglato da Accornero! Azione in verticale, bell'inserimento dell'attaccante che appena dentro l'area calcio con il destro verso l'angolino alla destra del portiere. È 2-0!

31' conclusione debole con il mancino quasi al limite dell'area di Pierno e palla larga che si spegne sul fondo. Dall'altra parte conclusione alta di Hasa che non preoccupa Plizzari.

30' ammonizione solo verbale per Turicchia a centrocampo su Merola.

27' punizione sulla trequarti per la Next Gen ma il tentativo di Hasa si spegne sul fondo. Dall'altra parte contropiede Pescara con Merola che ha provato a superare in area Garofani ma finisce per franare sull'estremo difensore.

24' ottima chiusura su Merola di Muharemovic che ha aspettato il movimento dell'avversario per murarlo.

22' disattenzione difensiva, Mbagula in area non ne approfitta e un suo tentativo di scambio viene intercettato dalla retroguardia biancazzurra.

21' tentativo da fuori area di Damiani ma palla che sorvola la traversa.

17' filtrante di Mbagula per Hasa ma conclusione debole in area tra le braccia di Plizzari.

15' chiusura di Mesik su Turicchia bravo nell'inserimento in area, c'è il corner ma la difesa alleggerisce in fallo laterale.

10' Pescara in vantaggio! Segna Cuppone! 1-0! Palla recuperata al limite dell'area dai biancazzurri su un errore di Huijsen in uscita, assist per l'attaccante e conclusione rasoterra con il mancino: superato Garofani.

4' fallo su Merola ai 25 metri, punizione conquistata dal Delfino. Alla battuta Tunjov ma alla nettamente sopra la traversa.

3' primo corner della partita per gli ospiti ma la difesa pescarese allontana la minaccia.

1' La partita ha inizio. Si parte con il calcio d'avvio per il Pescara.

Pescara-Juventus Next Gen: il tabellino

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Manu, Squizzato, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero. A disp.: Ciocci, Beretta, Floriano Mussolini, Moruzzi, Pellecani, Stavev, Aloi, Dagasso, De Marco, Mora, Masala, Vergani. All. Zeman

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Garofani; Stivanello, Huijsen, Muharemovic; Mulazzi, Maressa, Damiani, Hasa, Turicchia; Mbangula, Guerra. A disp.: Scaglia, Fuscaldo, Nonge Boende, Cerri, Comenencia, Rouhi, Mancini, Citi, Valdesi, Perotti. All. Brambilla.

Reti: 10' pt e 42' pt Cuppone, 34' pt Accornero, 8' st Guerra

Recupero: 1' pt, 4' st