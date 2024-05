Pescara-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro

Continua la corsa playoff del Delfino. La Lega Pro, con il comunicato ufficiale n. 220/DIV, ha ufficializzato gli orari dei match validi per il secondo turno dei play-off di Serie C, che vedranno il Pescara - qualificato dopo il 2-2 interno col Pontedera - impegnato in casa contro la Juventus Next Gen, reduce dal successo interno per 2-0 sull'Arezzo nel primo turno. Il fischio d'inizio contro i baby bianconeri è stato fissato alle ore 21:00 di sabato 11 maggio 2024, allo Stadio "Adriatico - Giovanni Cornacchia" di Pescara, unico match del programma con inizio posticipato rispetto all'orario delle ore 20:30. Il motivo è presto spiegato: la partita sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

Questo il programma delle gare del Secondo Turno Play-Off del Girone, in programma sabato 11 maggio 2024 con gli orari d’inizio sottoindicati:

GIRONE A

TRIESTINA - GIANA ERMINIO Ore 20.30 Stadio “Nereo Rocco”, Trieste

ATALANTA U23 - LEGNAGO SALUS Ore 20.30 Stadio “Comunale”, Caravaggio (BG)

GIRONE B

PERUGIA - RIMINI Ore 20.30 Stadio “Renato Curi”, Perugia

PESCARA - JUVENTUS NEXT GEN Ore 21.00 Stadio “Adriatico - Giovanni Cornacchia”, Pescara

GIRONE C

CASERTANA - AUDACE CERIGNOLA Ore 20.30 Stadio “Alberto Pinto”, Caserta

TARANTO - PICERNO Ore 20.30 Stadio Comunale “Erasmo Iacovone”, Taranto

Modalità di svolgimento: le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso alla Fase Play Off Nazionale la società meglio classificata al termine della regular season

I biglietti per Pescara - Juventus NG potranno essere acquistat via web sul siito e di presenza in tutti i punti vendita abilitati Vivaticket del territorio nazionale. -A Pescara sarà altresì possibile acquistare i biglietti presso il Punto vendita The Official Store Pescara Calcio sito in via Carducci 69 che sarà aperto con il seguente orario: 10,00/13.00 – 16.00/19.45.

Il punto vendita botteghino stadio sarà aperto solo il giorno gara e a partire dalle ore 15. Le vendite dei biglietti inizieranno giovedì 9 maggio 2024, alle ore 10.00 esclusivamente per gli abbonati della corrente stagione sportiva 2023/24 , che p otranno confermare il proprio posto fino alle ore 24.00 dello stesso giorno. In data venerdì 10, maggio 2024, alle ore 10.00 inizierà la vendita libera.

COSTO BIGLIETTI

CURVA NORD: Intero 14,00 euro – ridotto 10,00 euro.

TRIBUNA ADRIATICA CENTRALE: Intero 22,00 euro – ridotto 17,00 euro

TRIBUNA ADRIATICA LATERALE NORD-SUD: Intero 17,00 euro – ridotto 13,00 euro.

TRIBUNA MAJELLA LATERALE NORD-SUD: Intero 27,00 euro – ridotto 20,00 euro.

TRIBUNA MAJELLA CENTRALE: Intero 37,00 euro – ridotto 27,00 euro.

SETTORE OSPITI: : Intero 14,00 euro – ridotto 10,00 euro. (chiusura delle vendite alle ore 19.00 di venerdì, 10 maggio 2024)

(chiusura delle vendite alle ore 19.00 di venerdì, 10 maggio 2024) CURVA SUD: chiusa al pubblico

I prezzi sopra indicati sono comprensivi di diritto di prevendita se acquistati presso lo store di Via Carducci 69 e presso il botteghino dello stadio, solo il giorno della gara dopo le ore 15.00). Ai punti vendita Vivaticket del territorio nazionale e on line sul sito Vivaticket occorre aggiungere eventuali oneri per commissioni.

I biglietti ridotti sono validi per: donne, over 60, under 18, diversamente abili