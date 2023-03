Pescara - Juve Stabia: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Ancora tu. Zdenek Zeman all'Adriatico, sulla panchina del Pescara. Domani per la terza volta nella sua carriera, il boemo debutta alla guida del Delfino, come accadde nel 2011 e poi ancora nel 2017. In B, in A, e oggi in C. Lo Zeman-Ter nasce come una sfida quasi impossibile: risollevare i biancazzurri e portarli in B tramite i play-off capestro della Lega Pro. Primo obiettivo, però, è difendere il terzo posto dagli assalti del Foggia. “Spero che i ragazzi vogliano fare bene. In questi primi giorni hanno dimostrato di avere voglia di migliorarsi”, ha detto il boemo alla vigilia del match d'esordio contro la Juve Stabia.

L’obiettivo, rispetto all’ultima uscita del Pescara di Colombo a Cerignola, è tornare ad attaccare la posta avversaria: “Il problema è di giocare più da squadra. I ragazzi hanno talento, ma ognuno di loro vuole fare da solo. Così non ci si arriva mai. Sto spiegando loro cos’è il gioco d’insieme e la collaborazione, sia in fase offensiva che difensiva”.

Zeman nel Pescara attuale ha trovato tanti esterni adatti al suo 4-3-3. Chi sceglierà per questo rush finale? “Sono tanti, le scelte le faremo di settimana in settimana. Sono tutti validi, dovrò scegliere quelli due giusti per ogni partita. Merola con me ha fatto bene nella seconda parte dello scorso campionato”.

Al centro dell'attacco, la missione del boemo è anche quella di recuperare Lescano. I rumors parlano di uno Zeman un po' deluso dalle condizioni dell'italoargentino al suo arrivo al Poggio: “E’ sovrappeso? No, sta bene, forse prima stava male... Ha certe caratteristiche, bisogna cercare di fargliele sfruttare al meglio. Lo conosco dai tempi della Sicula Leonzio. Lì Bucaro, il mio collaboratore attuale, lo ha allenato. Titolare domani? La formazione però la dirò solo prima della partita ai giocatori”.

Palmiero sarà il play del nuovo Pescara, oppure il tecnico di Praga in mente altre soluzioni? “Palmiero ha caratteristiche da regista, ma ce ne sono anche altri e quindi dovrò valutare. Lui è deluso per non aver reso finora secondo i suoi standard. Anche Aloi e Rafia possono giocare da play. Rafia, ad esempio, alla Juventus giocava in quella posizione. Lui per me è un mediano o una mezzala, non un attaccante”.

Due giovani scalpitano: Mesik e Delle Monache chiedono al boemo il trampolino per una carriera ai massimi livelli. “Sono due ragazzi che mi piacciono . conferma Zeman - . Se giocheranno subito, non lo so. Vorrei impiegarli, ma non so se i tempi sono giusti. Vorrei lavorare sulla base che c’era prima per dargli altri concetti di calcio”.

Arriva all'Adriatico una Juve Stabia in difficoltà, con il tecnico Pochesci che si gioca la panchina: come intende affrontarla? “Juve Stabia in crisi? E’ una buona squadra, fino a poco tempo fa era dietro al Pescara, al quarto posto per molte settimane. I risultati sono solo leggermente peggiori rispetto a quelli del Pescara”.

Pescara - Juve Stabia: probabili formazioni

PESCARA (4-3-3) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, 18 Boben, 3 Milani; 6 Gyabuaa, 5 Palmiero, 19 Mora; 30 Merola, 9 Vergani, 27 Cuppone

All. Zeman.

JUVE STABIA (3-5-2) 1 Barosi; 13 Cinaglia, 25 Altobelli, 24 Caldore; 96 Maggioni, 23 Scaccabarozzi, 14 Berardocco, 11 Ricci, 70 D’Agostino;

20 Silipo, 7 Pandolfi. All: Pochesci.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

