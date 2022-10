Pescara, il vincente Mora: "Può essere l'anno buono"

Serie C Girone C

Il Pescara lo ha scelto perché è un vincente nato. Luca Mora, 34 anni, mezzala, è il vice capitano e uomo simbolo di questo Delfino, umile ma di qualità. Come lui, che ha vinto campionati dappertutto e ha sempre lottato per i vertici, dai dilettanti alla B (centrando due volte la A, con Spal e Spezia). “Sono partito bene e sono contento, fisicamente e mentalmente mi sento bene. Non mi aspettavo nulla, sono venuto qui con tanta voglia e sono felice che le mie prestazioni siano positive e che il mister mi faccia giocare con continuità. So che durante una stagione ci sono tanti momenti, spero di continuare così”.

“Il girone C non l’avevo mai fatto, ma sapevo che avrei trovato un campionato con tanto agonismo e tanta corsa, con squadre organizzate. Per quanto mi riguarda, sono un professionista, so quello che valgo, do il massimo e credo che il lavoro alla fine paghi sempre. Noi lavoriamo per cercare sempre di vincere”.

“La C l’ho vinta con la Spal qualche anno fa, in passato ho avuto la fortuna di lottare per vincere anche nelle categorie inferiori, in C2 o in D. Penso che possa essere un anno buono, siamo un gran gruppo, ma la strada è lunga. La C è un po’ cambiata, dobbiamo tenere questo ritmo senza pensare alle altre squadre. Aspettiamo marzo o aprile per capire se potremo lottare per la B diretta o per i play-off”.

La capolista corre fortissimo. Si può riacciuffare? “Il Catanzaro è partito forte, ha la stessa struttura dell’anno scorso e un mister che era già lì. Cinque punti di vantaggio sono tanti, ma non sono impossibili da rosicchiare. Finora hanno vinto nove volte su dieci, ma siamo ancora ad ottobre. Aspettiamo almeno che finisca il girone d’andata per capire i reali valori di tutte le squadre. Credo che anche loro avranno delle difficoltà, se poi dovessero proseguire su questi ritmi, gli stringeremo la mano”.

La Juve Stabia che avversario sarà? “Stiamo studiando gli avversari. Su quel campo ho giocato, è un ambiente caldo e un sintetico difficile su cui fare la partita. Loro hanno avuto delle difficoltà ultimamente e ci terranno a fare bene. Ma noi vogliamo continuare a vincere”.