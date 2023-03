Sebastiani dopo il pari del Pescara: "L'arbitro ha ammesso di aver sbagliato"

“L'arbitro ha parlato con Delli Carri ed ha ammesso di aver sbagliato, a trovarne di direttori di gara che ammettono l'errore. In questo caso a Daniele ha detto che avendo rivisto le immagini ha fatto un errore, ma noi pareggiamo una partita proprio per questo errore e siccome quest'anno abbiamo avuto diverse sviste che ci hanno tolto punti credo sia il caso di metterci maggiore attenzione".

Il presidente Daniele Sebastiani inviperito nel posto partita di Pescara - Juve Stabia: il 2 a 2 finale è una beffa atroce, ma la squadra di Zeman mastica amaro ancora di più perché avrebbe potuto vincere, se Zanotti di Rimini non avesse annullato il 3 a 2 a Merola in pieno recupero per un presunto fallo dell'attaccante. Un gol parso ai più regolarissimo, ma che il fischietto romagnolo ha prima convalidato e poi annullato, scatenando le proteste di Mora e compagni. Dopo il fischio finale, negli spogliatoi, alla richiesta di spiegazioni da parte del ds Delli Carri, l'arbitro avrebbe quindi chiesto scusa per l'errore, dopo aver rivisto le immagini del gol negato al Delfino.

Sebastiani rammaricato per la mancata vittoria, ma non per il nuovo atteggiamento del Pescara con Zeman in panchina: "Ci siamo mangiati una caterva di gol e siamo a recriminare per un pareggio, ma se non segni poi è chiaro che puoi prendere gol in qualsiasi momento. Chi è venuto all'Adriatico, però, si è divertito e sicuramente non annoiato. Dopo pochi giorni dall'arrivo del mister non si possono chiedere miracoli. La squadra è viva ed ha cercato di mettere in atto i dettami del mister per quel che ha potuto. Adesso da qui alla fine vedremo se questa squadra saprà migliorarsi". E' tornato anche Lescano: subito doppietta con il boemo. "E' tornato a fare gol perchè sono arrivati tanti palloni davanti e se arrivano uno forte come lui li butta dentro, altrimenti fa fatica. Non voglio buttare la croce su nessuno, ma se si gioca troppo sul possesso palla in questo torneo non si va avanti. Se invece giocheremo così, ci divertiremo. Nessuno all'inizio di questa stagione aveva chiesto di vincere, avevamo fatto una squadra giovane e tutta nuova, ma di qualità. E' rientrato anche Desogus e abbiamo tanti ragazzi di valore che non hanno giocato, come Rafia, Kolaj, Delle Monache e Vergani, che purtroppo ha avuto un problemino alla caviglia durante l'ultimo allenamento. Questa squadra se la può giocare con tutti, poi il campo dirà dove possiamo arrivare".

Il Foggia intanto è arrivato al terzo posto (stessi punti del Pescara, ma miglior differenza reti). "Per noi è fondamentale arrivare almeno terzi, mancano otto partite e dovremo fare il meglio possibile per riuscirci".